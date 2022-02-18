https://arabic.sputniknews.com/20220218/غوتيريش-يلفت-إلى-تمركز-القوات-الروسية-بالقرب-من-أوكرانيا-ويعتقد-أن-الحرب-لن-تحدث-1058831936.html

غوتيريش يلفت إلى تمركز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا ويعتقد أن الحرب لن تحدث

غوتيريش يلفت إلى تمركز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا ويعتقد أن الحرب لن تحدث

لفت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، في افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن، إلى ‏‏"تمركز" القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية.‏ 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T18:42+0000

2022-02-18T18:42+0000

2022-02-18T18:43+0000

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وفيما أعرب عن مخاوفه من تصاعد التوترات، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الصراع العسكري في أوروبا لن يحدث، بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.وقال دوجاريك: "لفت الأمين العام إلى تمركز القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية، وقال إنه يشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتزايدة والتكهنات المتزايدة بشأن نزاع عسكري في أوروبا".وتابع: "قال غوتيريس إنه ما زال يعتقد أنه لن يحدث صراع عسكري، وإذا حدث ذلك فإنه سيكون كارثيا، ومع ذلك، لا يوجد بديل للدبلوماسية، فقد حان الوقت للتهدئة بشكل جدي".وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أيضا أن الأمم المتحدة تواصل عملياتها في أوكرانيا، بما في ذلك جهودها الإنسانية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.وتنفي روسيا الاتهامات الغربية لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/الخارجية-الروسية-الرد-على-واشنطن-بشأن-الضمانات-الأمنية-يؤكد-أن-موسكو-لا-تنوي-الهجوم-على-أوكرانيا-1058827643.html

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