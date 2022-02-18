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https://arabic.sputniknews.com/20220218/غوتيريش-يلفت-إلى-تمركز-القوات-الروسية-بالقرب-من-أوكرانيا-ويعتقد-أن-الحرب-لن-تحدث-1058831936.html
غوتيريش يلفت إلى تمركز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا ويعتقد أن الحرب لن تحدث
غوتيريش يلفت إلى تمركز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا ويعتقد أن الحرب لن تحدث
لفت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، في افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن، إلى ‏‏"تمركز" القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية.‏ 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T18:42+0000
2022-02-18T18:43+0000
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وفيما أعرب عن مخاوفه من تصاعد التوترات، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الصراع العسكري في أوروبا لن يحدث، بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.وقال دوجاريك: "لفت الأمين العام إلى تمركز القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية، وقال إنه يشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتزايدة والتكهنات المتزايدة بشأن نزاع عسكري في أوروبا".وتابع: "قال غوتيريس إنه ما زال يعتقد أنه لن يحدث صراع عسكري، وإذا حدث ذلك فإنه سيكون كارثيا، ومع ذلك، لا يوجد بديل للدبلوماسية، فقد حان الوقت للتهدئة بشكل جدي".وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أيضا أن الأمم المتحدة تواصل عملياتها في أوكرانيا، بما في ذلك جهودها الإنسانية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.وتنفي روسيا الاتهامات الغربية لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الخارجية-الروسية-الرد-على-واشنطن-بشأن-الضمانات-الأمنية-يؤكد-أن-موسكو-لا-تنوي-الهجوم-على-أوكرانيا-1058827643.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

غوتيريش يلفت إلى تمركز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا ويعتقد أن الحرب لن تحدث

18:42 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 18:43 GMT 18.02.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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لفت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، في افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن، إلى ‏‏"تمركز" القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية.‏
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وفيما أعرب عن مخاوفه من تصاعد التوترات، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الصراع العسكري في أوروبا لن يحدث، بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.
وقال دوجاريك: "لفت الأمين العام إلى تمركز القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية، وقال إنه يشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتزايدة والتكهنات المتزايدة بشأن نزاع عسكري في أوروبا".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
الخارجية الروسية: الرد على واشنطن بشأن الضمانات الأمنية يؤكد أن موسكو لا تنوي الهجوم على أوكرانيا
17:15 GMT
وتابع: "قال غوتيريس إنه ما زال يعتقد أنه لن يحدث صراع عسكري، وإذا حدث ذلك فإنه سيكون كارثيا، ومع ذلك، لا يوجد بديل للدبلوماسية، فقد حان الوقت للتهدئة بشكل جدي".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أيضا أن الأمم المتحدة تواصل عملياتها في أوكرانيا، بما في ذلك جهودها الإنسانية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وتنفي روسيا الاتهامات الغربية لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانية18:20 GMT
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