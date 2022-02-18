https://arabic.sputniknews.com/20220218/قاذفة-استراتيجية-أمريكية-تعبر-البحر-الأحمر-ومقاتلات-سعودية-ترافقها-فيديو-1058786661.html
قاذفة استراتيجية أمريكية تعبر البحر الأحمر ومقاتلات سعودية ترافقها... فيديو
قاذفة استراتيجية أمريكية تعبر البحر الأحمر ومقاتلات سعودية ترافقها... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن مقاتلات من سلاح الجو السعودي رافقت قاذفة استراتيجية أمريكية خلال عبورها فوق البحر الأحمر. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T06:49+0000
2022-02-18T06:49+0000
2022-02-18T06:49+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع السعودية مقطع فيديو وصورا لـ 4 مقاتلات من طراز "إف-15" وهي ترافق قاذفة أمريكية من طراز "بي-52".وأوضحت أن المقاتلات السعودية نفذت مهمة مرافقة القاذفة الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر.وأشارت إلى أن ذلك يأتي استمرارا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.يذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية تستعد للمشاركة بتمرينات "العلم الأحمر 2022" في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس/ آذار المقبل.ونشرت وكالة الأنباء السعودية، صورا لمجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين العلم الأحمر 2022 الذي سينفذ في قاعدة نلس الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس القادم، حيث ستشارك فيه بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (إف- 15)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.ووفقا للوكالة السعودية، يهدف هذا التمرين إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية بين القوات المشاركة في مسرح عمليات حقيقي، بالإضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثة على مستوى العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
قاذفة استراتيجية أمريكية تعبر البحر الأحمر ومقاتلات سعودية ترافقها... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن مقاتلات من سلاح الجو السعودي رافقت قاذفة استراتيجية أمريكية خلال عبورها فوق البحر الأحمر.
نشرت وزارة الدفاع السعودية مقطع فيديو وصورا لـ 4 مقاتلات من طراز "إف-15" وهي ترافق قاذفة أمريكية من طراز "بي-52
".
وأوضحت أن المقاتلات السعودية نفذت مهمة مرافقة القاذفة الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي استمرارا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
يذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية تستعد للمشاركة بتمرينات "العلم الأحمر 2022" في الولايات المتحدة الأمريكية
خلال شهر مارس/ آذار المقبل.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية، صورا لمجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين العلم الأحمر 2022 الذي سينفذ في قاعدة نلس الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس القادم، حيث ستشارك فيه بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (إف- 15
)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.
ووفقا للوكالة السعودية، يهدف هذا التمرين إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية بين القوات المشاركة في مسرح عمليات حقيقي، بالإضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثة على مستوى العالم.