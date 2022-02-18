https://arabic.sputniknews.com/20220218/قرداحي-يوضح-حقيقة-تصريحاته-بشأن-مقامات-دينية-كبيرة-في-السعودية-1058837567.html
قرداحي يوضح حقيقة تصريحاته بشأن "مقامات دينية كبيرة في السعودية"
قرداحي يوضح حقيقة تصريحاته بشأن "مقامات دينية كبيرة في السعودية"
خرج وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، لكي يرد على حقيقة تصريحات منسوبة إليه أثارت ضجة واسعة، والتي تطول "مقامات دينية كبيرة في المملكة العربية... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
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ونشر قرداحي، أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صور ثابتة "سكرين شوت" لتغريدة من حساب يتحدث باسمه، ويحمل صور عدد من علماء الدين السعوديين، ويشير إليهم بأنهم "شياطين الإنس".ونفى جورج قرداحي هذه التصريحات، مؤكدا أن هذا الحساب الذي يحمل صورته مزور، ولا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد، كما شدد أن هذا ليس أسلوبه لا في اللغة ولا في المعنى وهو مناف لأخلاقياته وتربيته".وتابع قرداحي مشددا أنه يكن كل احترام للمقامات الدينية العليا في السعودية وفي غيرها من الدول العربية، ويربأ بنفسه أن ينتقد أو يهاجم أو يقلل أدبه تجاه هذه المرجعيات.وختم جورج قرداحي بيانه بالإشارة إلى أن "من يلجأ إلى هذه الأساليب يعبر عن عقل مريض ونفسية وضيعة".وكان جورج قرداحي تقدم باستقالته من الحكومة اللبنانية على إثر تصريحات سابقة قبل توليه حقيبة وزارة الإعلام في لبنان، وانتقد فيها التدخل السعودي في حرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع الأزمة الخليجية - اللبنانية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.واعتبر قرداحي في تصريحاته اسابقة أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20211206/جورج-قرداحي-يوجه-رسالة-إلى-محمد-بن-سلمان-بقرار-منه-أن-يفرض-سلام-الشجعان-في-اليمن-1053612993.html
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قرداحي يوضح حقيقة تصريحاته بشأن "مقامات دينية كبيرة في السعودية"
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خرج وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، لكي يرد على حقيقة تصريحات منسوبة إليه أثارت ضجة واسعة، والتي تطول "مقامات دينية كبيرة في المملكة العربية السعودية"، بحسب تعبيره.
ونشر قرداحي، أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صور ثابتة "سكرين شوت" لتغريدة من حساب يتحدث باسمه، ويحمل صور عدد من علماء الدين السعوديين، ويشير إليهم بأنهم "شياطين الإنس".
ونفى جورج قرداحي هذه التصريحات، مؤكدا أن هذا الحساب الذي يحمل صورته مزور، ولا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد، كما شدد أن هذا ليس أسلوبه لا في اللغة ولا في المعنى وهو مناف لأخلاقياته وتربيته".
وتابع قرداحي مشددا أنه يكن كل احترام للمقامات الدينية العليا في السعودية وفي غيرها من الدول العربية، ويربأ بنفسه أن ينتقد أو يهاجم أو يقلل أدبه تجاه هذه المرجعيات.
وختم جورج قرداحي بيانه بالإشارة إلى أن "من يلجأ إلى هذه الأساليب يعبر عن عقل مريض ونفسية وضيعة".
وكان جورج قرداحي تقدم باستقالته من الحكومة اللبنانية على إثر تصريحات سابقة قبل توليه حقيبة وزارة الإعلام في لبنان، وانتقد فيها التدخل السعودي في حرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع الأزمة الخليجية - اللبنانية
نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واعتبر قرداحي في تصريحاته اسابقة أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".