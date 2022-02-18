https://arabic.sputniknews.com/20220218/قيادي-مستقيل-من-النهضة-الحركة-انتهت-بقرار-شعبي-فيديو-1058823968.html
قيادي مستقيل من النهضة: الحركة انتهت بقرار شعبي... فيديو
قيادي مستقيل من النهضة: الحركة انتهت بقرار شعبي... فيديو
أكد القيادي السابق في حركة "النهضة" في تونس عماد الحمامي، أن الحركة انتهت بقرار من الشعب وأن الانتخابات القادمة ستؤكد ذلك. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T16:01+0000
2022-02-18T16:01+0000
2022-02-18T16:01+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وقال عماد الحمامي، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، إن "النهضة انتهت وأول انتخابات ستؤكد ذلك وهذا خيار التونسيين، وهذه الطريقة الأفضل، لأن حل الأحزاب بقرار من السلطة السياسية يمثل إنقاذًا لها، وقد يوفر مدخلا لها لإعادة إنتاجها بصيغ مشوهة وقد تمثل طوق نجاة لزعماء تلك الأحزاب مع أنهم أخطأوا في حق تونس والشعب التونسي".وبشأن عدم انسحاب الغنوشي من الحركة ومن البرلمان، قال الحمامي إن "الأمر كان مطروحًا حتى من قبل 25 يوليو / تموز 2021، بل قبل ذلك بسنة، كان انسحابه من الحياة السياسية سيخفف الاحتقان وكان سيوفر فرصا أكثر للحوار ولبناء حل تشاركي يقوده رئيس الجمهورية الذي انتخبه التونسيون، واليوم لا يزال هذا الأمر قائما، ولو اتخذ الغنوشي هذا القرار اليوم سيكون متأخرا ولكن يبقى أمرا مطلوبا، إذ عليه أن يستقيل ويغادر الحياة السياسية، والاستقالة لا تهم الغنوشي فقط بل أيضا عديد الوجوه التي وصل أداؤها إلى منتهاه، ويجب تجديد النخبة السياسية".واعتبر الحمامي، أن هناك محاولة من بعض النواب لنفخ الروح في جسم ميت، مؤكدًا أن "الجمهورية الثانية انتهت وخرجت من ذهنية الشعب التونسي وهذا الأهم، والتونسيون يطمحون اليوم إلى جمهورية ثالثة يكون فيها مراكمة للحريات وكرامة للتونسيين وفيها الديمقراطية وبالخصوص المنجز الاقتصادي والتنموي وفيها تحسين لواقع التونسيين وهذا ممكن".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
قيادي مستقيل من النهضة: الحركة انتهت بقرار شعبي... فيديو
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أكد القيادي السابق في حركة "النهضة" في تونس عماد الحمامي، أن الحركة انتهت بقرار من الشعب وأن الانتخابات القادمة ستؤكد ذلك.
وقال عماد الحمامي، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، إن "النهضة انتهت وأول انتخابات ستؤكد ذلك وهذا خيار التونسيين، وهذه الطريقة الأفضل، لأن حل الأحزاب بقرار من السلطة السياسية يمثل إنقاذًا لها، وقد يوفر مدخلا لها لإعادة إنتاجها بصيغ مشوهة وقد تمثل طوق نجاة لزعماء تلك الأحزاب مع أنهم أخطأوا في حق تونس والشعب التونسي".
وأضاف الحمامي: "نحن مقبلون على إصلاحات سياسية وإصلاحات على مستوى المنظومة الانتخابية والشعب التونسي سيقول كلمته وأعتقد أنه ستكون هناك نخبة سياسية جديدة ستقود البلاد على أساس الصدق والكفاءة والوطنية".
وبشأن عدم انسحاب الغنوشي من الحركة ومن البرلمان، قال الحمامي إن "الأمر كان مطروحًا حتى من قبل 25 يوليو / تموز 2021، بل قبل ذلك بسنة، كان انسحابه من الحياة السياسية سيخفف الاحتقان وكان سيوفر فرصا أكثر للحوار ولبناء حل تشاركي يقوده رئيس الجمهورية الذي انتخبه التونسيون، واليوم لا يزال هذا الأمر قائما، ولو اتخذ الغنوشي هذا القرار اليوم سيكون متأخرا ولكن يبقى أمرا مطلوبا، إذ عليه أن يستقيل ويغادر الحياة السياسية، والاستقالة لا تهم الغنوشي فقط بل أيضا عديد الوجوه التي وصل أداؤها إلى منتهاه، ويجب تجديد النخبة السياسية".
واعتبر الحمامي، أن هناك محاولة من بعض النواب لنفخ الروح في جسم ميت، مؤكدًا أن "الجمهورية الثانية انتهت وخرجت من ذهنية الشعب التونسي وهذا الأهم، والتونسيون يطمحون اليوم إلى جمهورية ثالثة يكون فيها مراكمة للحريات وكرامة للتونسيين وفيها الديمقراطية وبالخصوص المنجز الاقتصادي والتنموي وفيها تحسين لواقع التونسيين وهذا ممكن".