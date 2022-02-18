عربي
انفجار سيارة لمسؤول في جمهورية دونيتسك الشعبية دون إصابته
https://arabic.sputniknews.com/20220218/قيس-سعيد-حريصون-على-دفع-علاقتنا-مع-إسبانيا-إلى-مراتب-أفضل-1058822469.html
قيس سعيد: حريصون على دفع علاقتنا مع إسبانيا إلى مراتب أفضل
قيس سعيد: حريصون على دفع علاقتنا مع إسبانيا إلى مراتب أفضل
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إن بلاده حريصة على دفع علاقاتها مع إسبانيا إلى مراتب أفضل. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T15:26+0000
2022-02-18T15:26+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_eb51c4424a2cdfcf91738832323f9887.jpg
جاء ذلك خلال محادثة جمعته، في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشاز، وفق بيان للرئاسة التونسية نشرته على "فيسبوك".وأشار سعيد إلى العلاقات والروابط التاريخية التي تربط بلاده بمدريد، مبديا حرصه "على مزيد من تدعيمها وتنويعها وإعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مراتب أفضل".وتطرق سعيد إلى الأوضاع في تونس، معتبرا أن "ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية كان يهدف إلى إنقاذ الدولة وبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي مع التمسك باستقلالية القضاء وبقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد".وكان سعيد وفي إطار قرارات استثنائية بدأها في 25 من يوليو/ تموز الماضي أعلن مؤخرا عن حل المجلس الأعلى للقضاء، ما خلف احتجاجات واسعة على قراره في البلاد، وذلك بعدما جمد عمل البرلمان، وأقال حكومة هشام المشيشي، وفرض حالة الطوارئ.بدوره، قال رئيس الحكومة الإسبانية إن بلاده حريصة على تطوير علاقاتها مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، مشيرا إلى أن مدريد تعمل على تنفيذ برامج شراكة جديدة مع دول جنوب المتوسط.ودعا سانشاز تونس إلى المبادرة بتقديم مقترحاتها وتصوراتها للاستفادة من هذه المشاريع.وأعرب عن "انفتاح حكومته على كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية ومزيد تشجيع المؤسسات الإسبانية على الانتصاب في تونس".ودعا سانشاز إلى "تعزيز قنوات التواصل والحوار بين المسؤولين في البلدين وتكثيفها للوقوف على حقيقة الأوضاع في تونس وتفادي كل الإشاعات والأخبار المغلوطة".
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_477:0:3206:2047_1920x0_80_0_0_e93de4185a20af985bc4463149d6fd2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

قيس سعيد: حريصون على دفع علاقتنا مع إسبانيا إلى مراتب أفضل

15:26 GMT 18.02.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرGoogle news
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إن بلاده حريصة على دفع علاقاتها مع إسبانيا إلى مراتب أفضل.
جاء ذلك خلال محادثة جمعته، في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشاز، وفق بيان للرئاسة التونسية نشرته على "فيسبوك".
وأشار سعيد إلى العلاقات والروابط التاريخية التي تربط بلاده بمدريد، مبديا حرصه "على مزيد من تدعيمها وتنويعها وإعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مراتب أفضل".
وتطرق سعيد إلى الأوضاع في تونس، معتبرا أن "ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية كان يهدف إلى إنقاذ الدولة وبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي مع التمسك باستقلالية القضاء وبقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد".
وكان سعيد وفي إطار قرارات استثنائية بدأها في 25 من يوليو/ تموز الماضي أعلن مؤخرا عن حل المجلس الأعلى للقضاء، ما خلف احتجاجات واسعة على قراره في البلاد، وذلك بعدما جمد عمل البرلمان، وأقال حكومة هشام المشيشي، وفرض حالة الطوارئ.
بدوره، قال رئيس الحكومة الإسبانية إن بلاده حريصة على تطوير علاقاتها مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، مشيرا إلى أن مدريد تعمل على تنفيذ برامج شراكة جديدة مع دول جنوب المتوسط.
ودعا سانشاز تونس إلى المبادرة بتقديم مقترحاتها وتصوراتها للاستفادة من هذه المشاريع.
وأعرب عن "انفتاح حكومته على كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية ومزيد تشجيع المؤسسات الإسبانية على الانتصاب في تونس".
ودعا سانشاز إلى "تعزيز قنوات التواصل والحوار بين المسؤولين في البلدين وتكثيفها للوقوف على حقيقة الأوضاع في تونس وتفادي كل الإشاعات والأخبار المغلوطة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала