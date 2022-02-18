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كندا تجمد الحسابات المصرفية للمحتجين
كندا تجمد الحسابات المصرفية للمحتجين
بدأت البنوك الكندية تجميد حسابات المشاركين ورعاة الاحتجاجات في أوتاوا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:13+0000
2022-02-18T10:14+0000
العالم
أخبار كندا
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صرحت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، أن البنوك الكندية بدأت تجميد حسابات المشاركين ورعاة الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا في أوتاوا، حسب شبكة "سي بي سي نيوز".كما أشارت إلى أنه سيتم إلغاء تأمين سائقي الشاحنات الذين تستخدم شاحناتهم في عمليات حصار غير قانوني، وكذلك تجميد حساباتهم المصرفية.وبحسب فريلاند، فإن هذه الإجراءات مبررة بأحكام قانون الطوارئ الخاص وهي ضرورية "لحماية الديمقراطية" و"استعادة السلام والنظام".في 15 فبراير/شباط، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه مستعد لاتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد منذ نهاية يناير/كانون الثاني. تم تبني قانون الطوارئ في عام 1988، ولكن حتى ذلك الوقت لم يتم تطبيقه عمليًا.
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العالم, أخبار كندا

كندا تجمد الحسابات المصرفية للمحتجين

10:13 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 10:14 GMT 18.02.2022)
© AFP 2022 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / DON EMMERT
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بدأت البنوك الكندية تجميد حسابات المشاركين ورعاة الاحتجاجات في أوتاوا.
صرحت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، أن البنوك الكندية بدأت تجميد حسابات المشاركين ورعاة الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا في أوتاوا، حسب شبكة "سي بي سي نيوز".
كما أشارت إلى أنه سيتم إلغاء تأمين سائقي الشاحنات الذين تستخدم شاحناتهم في عمليات حصار غير قانوني، وكذلك تجميد حساباتهم المصرفية.
وبحسب فريلاند، فإن هذه الإجراءات مبررة بأحكام قانون الطوارئ الخاص وهي ضرورية "لحماية الديمقراطية" و"استعادة السلام والنظام".
في 15 فبراير/شباط، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه مستعد لاتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد منذ نهاية يناير/كانون الثاني. تم تبني قانون الطوارئ في عام 1988، ولكن حتى ذلك الوقت لم يتم تطبيقه عمليًا.
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