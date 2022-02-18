https://arabic.sputniknews.com/20220218/كندا-تجمد-الحسابات-المصرفية-للمحتجين-1058795030.html
كندا تجمد الحسابات المصرفية للمحتجين
كندا تجمد الحسابات المصرفية للمحتجين
بدأت البنوك الكندية تجميد حسابات المشاركين ورعاة الاحتجاجات في أوتاوا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:13+0000
2022-02-18T10:13+0000
2022-02-18T10:14+0000
العالم
أخبار كندا
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صرحت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، أن البنوك الكندية بدأت تجميد حسابات المشاركين ورعاة الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا في أوتاوا، حسب شبكة "سي بي سي نيوز".كما أشارت إلى أنه سيتم إلغاء تأمين سائقي الشاحنات الذين تستخدم شاحناتهم في عمليات حصار غير قانوني، وكذلك تجميد حساباتهم المصرفية.وبحسب فريلاند، فإن هذه الإجراءات مبررة بأحكام قانون الطوارئ الخاص وهي ضرورية "لحماية الديمقراطية" و"استعادة السلام والنظام".في 15 فبراير/شباط، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه مستعد لاتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد منذ نهاية يناير/كانون الثاني. تم تبني قانون الطوارئ في عام 1988، ولكن حتى ذلك الوقت لم يتم تطبيقه عمليًا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار كندا
كندا تجمد الحسابات المصرفية للمحتجين
10:13 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 10:14 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
بدأت البنوك الكندية تجميد حسابات المشاركين ورعاة الاحتجاجات في أوتاوا.
صرحت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، أن البنوك الكندية بدأت تجميد حسابات المشاركين ورعاة الاحتجاجات
ضد قيود فيروس كورونا في أوتاوا، حسب شبكة "سي بي سي نيوز".
كما أشارت إلى أنه سيتم إلغاء تأمين سائقي الشاحنات الذين تستخدم شاحناتهم في عمليات حصار غير قانوني، وكذلك تجميد حساباتهم المصرفية.
وبحسب فريلاند، فإن هذه الإجراءات مبررة بأحكام قانون الطوارئ الخاص وهي ضرورية "لحماية الديمقراطية" و"استعادة السلام والنظام".
في 15 فبراير/شباط، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه مستعد لاتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد منذ نهاية يناير/كانون الثاني. تم تبني قانون الطوارئ في عام 1988، ولكن حتى ذلك الوقت لم يتم تطبيقه عمليًا.