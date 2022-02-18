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https://arabic.sputniknews.com/20220218/لوغانسك-قوات-الأمن-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-ب-24-قذيفة-هاون-جديدة-1058842124.html
لوغانسك: قوات الأمن الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 24 قذيفة هاون جديدة
لوغانسك: قوات الأمن الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 24 قذيفة هاون جديدة
قالت جمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد)، إن قوات الأمن الأوكرانية استهدفت دونيتسك ونوفوتوشكوفسكي وتريكيزبينكا، بـ 24 قذيفة هاون من عيار 120 ميليمترا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T23:59+0000
2022-02-19T00:10+0000
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وأعلن المكتب التمثيلي للجمهورية عن هجومين شنتهما قوات الأمن الأوكرانية بقذائف هاون من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".ووجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، وصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.ودخلت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب وصول اللاجئين من جمهورية لوغانسك.وأعلنت جمهورية دونيتسك تجدد القصف المدفعي على منطقة زايتسيفو الواقعة على مشارف مدينة جورلوفكا، وعلى مدينة دوكوتشيفسك.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

لوغانسك: قوات الأمن الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 24 قذيفة هاون جديدة

23:59 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 00:10 GMT 19.02.2022)
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قالت جمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد)، إن قوات الأمن الأوكرانية استهدفت دونيتسك ونوفوتوشكوفسكي وتريكيزبينكا، بـ 24 قذيفة هاون من عيار 120 ميليمترا.
وأعلن المكتب التمثيلي للجمهورية عن هجومين شنتهما قوات الأمن الأوكرانية بقذائف هاون من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".
ووجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، وصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
ودخلت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب وصول اللاجئين من جمهورية لوغانسك.
وأعلنت جمهورية دونيتسك تجدد القصف المدفعي على منطقة زايتسيفو الواقعة على مشارف مدينة جورلوفكا، وعلى مدينة دوكوتشيفسك.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
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