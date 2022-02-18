https://arabic.sputniknews.com/20220218/لوكاشينكو-روسيا-وبيلاروسيا-ليستا-بحاجة-لتصعيد-التوترات-على-الحدود-1058817638.html
لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا ليستا بحاجة لتصعيد التوترات على الحدود
لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا ليستا بحاجة لتصعيد التوترات على الحدود
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، "لا روسيا ولا بيلاروسيا بحاجة إلى تصعيد التوترات على الحدود". 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:28+0000
2022-02-18T14:28+0000
2022-02-18T14:28+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
أحداث بيلاروسيا
لقاء بوتين وبايدن في جنيف
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وأضاف لوكاشينكو بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "لا أحد يريد الحرب فحسب، بل حتى تفاقم بعض الصراعات التي لا حاجة لنا بها، لا الروس ولا البيلاروسيون". وأوضح: "ولا يعتمد الأمر حتى على جيراننا، أوكرانيا، ولكن من الواضح لكم من يعتمد تصعيد الوضع على حدودنا".وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق، أن "وزارة الدفاع الأوكرانية اقترحت على مينسك تنشيط التعاون بشأن الأمن والثقة المتبادلة".وجاءت تصريحات الدفاع البيلاروسية على لسان المتحدث باسمها الذي قال إن "اتصالا هاتفيا جمع كل من وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، حيث تطرق الطرفان إلى إمكانية تنشيط التعاون بين البلدين ، فضلا عن تكثيف التعاون في القضايا الأمنية والثقة المتبادلة".وأضاف المتحدث أن وزير الدفاع البيلاروسي خرينين "شدد على كلمات الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن الشعب الأوكراني شقيق للبيلاروسيين، ولا ينبغي قطع العلاقات الأخوية".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الكرملين-يعتبر-أن-تدريبات-إطلاق-الصواريخ-الباليستية-لا-ينبغي--أن-تسبب-القلق-لأحد-1058795264.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أحداث بيلاروسيا, لقاء بوتين وبايدن في جنيف
لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا ليستا بحاجة لتصعيد التوترات على الحدود
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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، "لا روسيا ولا بيلاروسيا بحاجة إلى تصعيد التوترات على الحدود".
وأضاف لوكاشينكو بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "لا أحد يريد الحرب فحسب، بل حتى تفاقم بعض الصراعات التي لا حاجة لنا بها، لا الروس ولا البيلاروسيون". وأوضح: "ولا يعتمد الأمر حتى على جيراننا، أوكرانيا، ولكن من الواضح لكم من يعتمد تصعيد الوضع على حدودنا".
وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق، أن "وزارة الدفاع الأوكرانية اقترحت على مينسك تنشيط التعاون بشأن الأمن والثقة المتبادلة".
وجاءت تصريحات الدفاع البيلاروسية
على لسان المتحدث باسمها الذي قال إن "اتصالا هاتفيا جمع كل من وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، حيث تطرق الطرفان إلى إمكانية تنشيط التعاون بين البلدين ، فضلا عن تكثيف التعاون في القضايا الأمنية والثقة المتبادلة".
وأضاف المتحدث أن وزير الدفاع البيلاروسي خرينين "شدد على كلمات الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن الشعب الأوكراني شقيق للبيلاروسيين، ولا ينبغي قطع العلاقات الأخوية".