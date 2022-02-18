https://arabic.sputniknews.com/20220218/ماكرون-يجري-محادثات-هاتفية-مع-بوتين-وزيلينسكي-وسط-تصاعد-التوترات-بشرق-أوكرانيا-1058840112.html

وكالة: ماكرون يجري محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي وسط تصاعد التوترات شرقي أوكرانيا

وكالة: ماكرون يجري محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي وسط تصاعد التوترات شرقي أوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري محادثتين هاتفيتين: مع نظيريه الأوكراني والروسي، وسط تصاعد التوترات في... 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T22:39+0000

2022-02-18T22:39+0000

2022-02-18T22:42+0000

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أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن مصادر في الرئاسة الفرنسية بأن المحادثات ستجري مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد.وفي وقت سابق، مساء اليوم الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك" بوقوع انفجار ضخم في لوغانسك في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.ووصلت أول دفعة للاجئين من دونباس إلى مخيم "زفيزدا" في منطقة روستوف، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص.وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/فرنسا-كل-شيء-جاهز-لشن-روسيا-هجوما-ضخما-على-أوكرانيا-1058565411.html

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