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https://arabic.sputniknews.com/20220218/مجلة-يمكن-لقاذفات-تو-22إم3-مع-كينجال-إغلاق-البحر-المتوسط-أمام-الناتو-1058792612.html
مجلة: يمكن لقاذفات "تو-22إم3" مع "كينجال" إغلاق البحر المتوسط أمام الناتو
مجلة: يمكن لقاذفات "تو-22إم3" مع "كينجال" إغلاق البحر المتوسط أمام الناتو
علّقت المجلة العسكرية "ميلاتري ووتش" على نقل قاذفات "تو-22إم3" ومقاتلات "ميغ-31كي" مع صواريخ "كينجال" إلى سوريا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T09:30+0000
2022-02-18T09:30+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ويذكر المؤلف أنه بعد وصول الطائرات إلى قاعدة حميميم الجوية، بدأت الطائرات في القيام بدوريات فوق المياه المحايدة للبحر الأبيض المتوسط. كل هذا يحدث على خلفية التوترات الشديدة بين روسيا والدول الأعضاء في الناتو.في يناير/كانون الثاني، أفاد قائد الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش، أن التدريبات "أكدت قدرة القاذفة توبوليف 22إم3 على إصابة أهداف في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط".يعد نشر تو-22إم3 وميغ-31كي جديرًا بالملاحظة بشكل خاص بسبب تسليحها. يعد صاروخ "خا-47إم2" أحد أقوى الصواريخ الباليستية التكتيكية في العالم بخصائص طيران غير مسبوقة، بما في ذلك سرعة 10 ماخ وقدرة عالية جدًا على المناورة. يعتبر هذا الصاروخ غير قابل للاعتراض فعليًا، ويمكنه إصابة الأهداف الأرضية والسفن الحربية بدقة بالغة ويبلغ مداه 2000 كيلومتر. تم زيادة هذا الرقم إلى 3000 كيلومتر للنسخ الأكبر المسلحة بها قاذفة تو-22إم3.لا تمتلك الدول الأعضاء في الناتو وسائل مكافئة لـ "خا-47إم2". يمكن استخدام هذه الصواريخ لإغلاق البحر الأبيض المتوسط ​​أمام السفن الحربية الغربية وضرب النقاط الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا.
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رصد عسكري, سلاح روسيا

مجلة: يمكن لقاذفات "تو-22إم3" مع "كينجال" إغلاق البحر المتوسط أمام الناتو

09:30 GMT 18.02.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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علّقت المجلة العسكرية "ميلاتري ووتش" على نقل قاذفات "تو-22إم3" ومقاتلات "ميغ-31كي" مع صواريخ "كينجال" إلى سوريا.
ويذكر المؤلف أنه بعد وصول الطائرات إلى قاعدة حميميم الجوية، بدأت الطائرات في القيام بدوريات فوق المياه المحايدة للبحر الأبيض المتوسط. كل هذا يحدث على خلفية التوترات الشديدة بين روسيا والدول الأعضاء في الناتو.
في يناير/كانون الثاني، أفاد قائد الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش، أن التدريبات "أكدت قدرة القاذفة توبوليف 22إم3 على إصابة أهداف في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط".
يعد نشر تو-22إم3 وميغ-31كي جديرًا بالملاحظة بشكل خاص بسبب تسليحها. يعد صاروخ "خا-47إم2" أحد أقوى الصواريخ الباليستية التكتيكية في العالم بخصائص طيران غير مسبوقة، بما في ذلك سرعة 10 ماخ وقدرة عالية جدًا على المناورة. يعتبر هذا الصاروخ غير قابل للاعتراض فعليًا، ويمكنه إصابة الأهداف الأرضية والسفن الحربية بدقة بالغة ويبلغ مداه 2000 كيلومتر. تم زيادة هذا الرقم إلى 3000 كيلومتر للنسخ الأكبر المسلحة بها قاذفة تو-22إم3.
لا تمتلك الدول الأعضاء في الناتو وسائل مكافئة لـ "خا-47إم2". يمكن استخدام هذه الصواريخ لإغلاق البحر الأبيض المتوسط ​​أمام السفن الحربية الغربية وضرب النقاط الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا.
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