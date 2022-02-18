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https://arabic.sputniknews.com/20220218/مدفيديف-فشل-التعاون-الدولي-في-مكافحة-الجرائم-الإلكترونية-ليس-ذنبنا-1058813258.html
مدفيديف: فشل التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية ليس ذنبنا
مدفيديف: فشل التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية ليس ذنبنا
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أنه "غالبا، لم ننجح في إقامة تعاون مع شركائنا الأجانب في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي معظم... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T13:11+0000
2022-02-18T13:11+0000
روسيا
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وقال مدفيديف، في اجتماع حول موضوع: "تشكيل آليات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان الاستقرار في مجال المعلومات": "هناك العديد من المسائل، نقول بصراحة، وفي الكثير من هذه القضايا، لم ننجح في إقامة تعاون كامل مع الشركاء الأجانب، وفي معظم الحالات ليس ذنبنا".وأشار إلى أن "التقنيات الرقمية قد غيرت العالم تمامًا، وفي الوقت نفسه، تتزايد التهديدات لأمن المعلومات العالمي".وأضاف مدفيديف: "يتم استخدام البيئة الرقمية بنشاط من قبل الإرهابيين الدوليين وعناصر الجريمة المنظمة، وتنتشر ممارسة إنشاء مجموعات بين الدول والأعراق بمشاركة القراصنة (الهاكرز)".وشدد على أن "روسيا تدعو باستمرار المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لمكافحة الجرائم الإلكترونية".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/زاخاروفا-جهاز-المخابرات-الأمريكي-أثبت-فشله-1058795812.html
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مدفيديف: فشل التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية ليس ذنبنا

13:11 GMT 18.02.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أنه "غالبا، لم ننجح في إقامة تعاون مع شركائنا الأجانب في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي معظم الحالات ليس ذنبنا".
وقال مدفيديف، في اجتماع حول موضوع: "تشكيل آليات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان الاستقرار في مجال المعلومات": "هناك العديد من المسائل، نقول بصراحة، وفي الكثير من هذه القضايا، لم ننجح في إقامة تعاون كامل مع الشركاء الأجانب، وفي معظم الحالات ليس ذنبنا".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
زاخاروفا: جهاز المخابرات الأمريكي "أثبت فشله"
10:36 GMT

وأشار إلى أن "التقنيات الرقمية قد غيرت العالم تمامًا، وفي الوقت نفسه، تتزايد التهديدات لأمن المعلومات العالمي".

وأضاف مدفيديف: "يتم استخدام البيئة الرقمية بنشاط من قبل الإرهابيين الدوليين وعناصر الجريمة المنظمة، وتنتشر ممارسة إنشاء مجموعات بين الدول والأعراق بمشاركة القراصنة (الهاكرز)".

وشدد على أن "روسيا تدعو باستمرار المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لمكافحة الجرائم الإلكترونية".
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