https://arabic.sputniknews.com/20220218/مسؤول-روسي-يشرح-كيفية-صد-هجمات-الطائرات-المسيرة-على-المطارات-1058786439.html
مسؤول روسي يشرح كيفية صد هجمات الطائرات المسيرة على المطارات
مسؤول روسي يشرح كيفية صد هجمات الطائرات المسيرة على المطارات
أعلن مسؤول في المؤسسة الروسية المصنعة لوسائط الدفاع الجوي عن إنشاء منظومة مضادة للطائرات المسيرة "الدرون". 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T06:35+0000
2022-02-18T06:35+0000
2022-02-18T06:43+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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أوضح نائب المدير العام لمجمع "ألماز- أنتي" للدفاع الجوي، دميتري سافيتسكي، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن المنظومة المعروفة باسم ROSC-1 مخصصة لحماية المطارات من حوادث العربدة الجوية مثل ما حدث في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن عام 2019 عندما اضطرت السلطات إلى إيقاف الرحلات في المطار كإجراء احترازي عقب رصد طائرات مسيرة مجهولة.وأتى هذا الحادث بعد مرور أكثر من أسبوعين على حادث مماثل إدى إلى إغلاق مطار غاتويك في لندن لعدة أيام.وأعلن وزير النقل البريطاني أن من الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة الطائرات المسيرة تزويد الشرطة بمعدات مضادة للطائرات المسيرة.وقال سافيتسكي إن حوادث مماثلة حدثت في مطارات أخرى أيضا.ومن أجل مواجهة حوادث العربدة الجوية من هذا النوع صنع مجمع "ألماز- أنتي" منظومة "ROSC-1" لمكافحة الطائرات المسيرة، فهي تستطيع أن تكتشف طائرات مسيرة متوغلة في المجال الجوي الذي لا يجوز دخوله، وتطلق الطائرة المسيرة الاعتراضية "فولك- 18" شبكة مخصصة لاصطياد "الدرون" فتوقف الطائرة المتسللة بواسطة الشبكة وتُجبرها على الهبوط.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
مسؤول روسي يشرح كيفية صد هجمات الطائرات المسيرة على المطارات
06:35 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أعلن مسؤول في المؤسسة الروسية المصنعة لوسائط الدفاع الجوي عن إنشاء منظومة مضادة للطائرات المسيرة "الدرون".
أوضح نائب المدير العام لمجمع "ألماز- أنتي" للدفاع الجوي، دميتري سافيتسكي، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن المنظومة المعروفة باسم ROSC-1 مخصصة لحماية المطارات من حوادث العربدة الجوية مثل ما حدث في مطار هيثرو
في العاصمة البريطانية لندن عام 2019 عندما اضطرت السلطات إلى إيقاف الرحلات في المطار كإجراء احترازي عقب رصد طائرات مسيرة مجهولة.
وأتى هذا الحادث بعد مرور أكثر من أسبوعين على حادث مماثل إدى إلى إغلاق مطار غاتويك في لندن لعدة أيام.
وأعلن وزير النقل البريطاني أن من الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة الطائرات المسيرة تزويد الشرطة بمعدات مضادة للطائرات المسيرة.
وقال سافيتسكي إن حوادث مماثلة حدثت في مطارات أخرى أيضا.
ومن أجل مواجهة حوادث العربدة الجوية من هذا النوع صنع مجمع "ألماز- أنتي" منظومة "ROSC-1" لمكافحة الطائرات المسيرة، فهي تستطيع أن تكتشف طائرات مسيرة متوغلة في المجال الجوي الذي لا يجوز دخوله، وتطلق الطائرة المسيرة الاعتراضية "فولك- 18" شبكة مخصصة لاصطياد "الدرون" فتوقف الطائرة المتسللة بواسطة الشبكة وتُجبرها على الهبوط.