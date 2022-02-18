https://arabic.sputniknews.com/20220218/مستشار-الأمن-القومي-الليبي-يكشف-تفاصيل-أحداث-القنصلية-الإيطالية-في-بنغازي-عام-2006-1058796621.html

مستشار الأمن القومي الليبي يكشف تفاصيل "أحداث القنصلية الإيطالية" في بنغازي عام 2006

مستشار الأمن القومي الليبي يكشف تفاصيل "أحداث القنصلية الإيطالية" في بنغازي عام 2006

كشف مستشار الأمن القومي الليبي، وزير الداخلية السابق، إبراهيم خليفة بوشناف، تفاصيل الهجوم على القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي، يوم 17 فبراير/ شباط 2006؛... 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T10:48+0000

2022-02-18T10:48+0000

2022-02-18T10:48+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104206/50/1042065061_0:114:5761:3354_1920x0_80_0_0_556f47b5a7c92532f626963ee09ea76e.jpg

بنغازي – سبوتنيك. وكتب بوشناف على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "يوم 17 فبراير 2006، كان يوم جمعة، وكانت مسيرة سلمية تستعد للانطلاق احتجاجا على الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وتصريحات أحد وزراء الحكومة الإيطالية الداعم للرسام".كان الإذن الممنوح من الأجهزة الأمنية يحدد مكان التجمع أمام ميناء بنغازي البحري، والانطلاق حتى ميدان الكاتدرائية؛ وإلقاء بيان المسيرة"، وأضاف: "ضابط تنفيذ خطة تأمين المسيرة، العميد إبريك العبار، اجتمع معه بعض قادة المسيرة، لتحويل مسارها لتنطلق من أمام ضريح شيخ الشهداء عمر المختار إلى الكاتدرائية. ويبدو أن الغرض من ذلك الوصول إلى مقر القنصلية الإيطالية بشارع عمرو بن العاص".وتابع، قائلا: "عرض العميد إبريك العبار الأمر على الغرفة الأمنية، فتمت الموافقة على ذلك. وطلب تعزيز الأمن في مسار المسيرة ومحيط القنصلية. تحول الأمر بعدها إلى مظاهرة غاضبة. كانت طلائع المتظاهرين قد وصلت إلى القنصلية، وكان العدد كبيراً ويتزايد باستمرار. حاول أحدهم إنزال العلم الإيطالي، وتصدى له أحد رجال الأمن وأصابه في مقتل".وأشار المسؤول الليبي إلى أن عددا من المتظاهرين كانوا يحاولون اقتحام القنصلية بالقوة؛ حيث تصدت لهم قوات الأمن، وسقط عددا جديدا من القتلى.وقال بهذا الصدد: "طلبنا من الضباط الحاضرين إيقاف الرماية. باشرنا توثيق ما حدث، ثم انتقلنا لمعاينة القتلى والمصابين؛ حيث التحق بنا المستشار جمعة بوزيد المحامي العام، وأشرف على التحقيق".وكانت جرت هذه الأحداث في حقبة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي؛ حيث خرج متظاهرون في مدينة بنغازي، يوم 17 فبراير 2006، في مسيرات إلى مقر القنصلية الإيطالية في بنغازي، احتجاجا على الإساءة للرسول محمد.وخرج الوضع عن السيطرة، بمجرد أن بدأ عناصر من رجال الدعم المركزي بالرد، فتحولت المسيرة إلى اشتباكات، خاصة مع محاولات اقتحام القنصلية الإيطالية في وسط المدينة.وكان وزير الإصلاح المؤسساتي الإيطالي، روبيرتو كالديرولي، أعلن، حينها، نيته ارتداء قميص يحمل الرسوم المسيئة؛ وعلى إثر ذلك، طلب رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، من الوزير تقديم استقالته.وبحسب وكالات الأنباء، حينها، فإن ما لا يقل عن 9 مواطنين ليبيين لقوا حتفهم، خلال أحداث القنصلية في بنغازي، وجرح أكثر من 50 آخرين.

https://arabic.sputniknews.com/20200328/حكومة-الوفاق-تصف-هجوم-أبو-قرين-بـالعدوان-الغاشم-على-كل-ليبيا-1044999699.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم