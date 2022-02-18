https://arabic.sputniknews.com/20220218/مصادر-روسيا-جاهزة-للتوسط-في-اجتماع-عاجل-لمجموعة-الاتصال-1058831492.html
مصادر: روسيا مستعدة لاجتماع عاجل بشأن التصعيد إذا ما اتفقت دونباس وكييف
مصادر: روسيا مستعدة لاجتماع عاجل بشأن التصعيد إذا ما اتفقت دونباس وكييف
قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك" إن "روسيا مستعدة للمشاركة في اجتماع عاجل لمجموعة الاتصال إثر التصعيد في شرق أوكرانيا، إذا وافقت كل من دونباس وكييف على... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T18:32+0000
2022-02-18T18:32+0000
2022-02-18T19:00+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف المصدر: "إذا وافقت كييف ودونباس على عقد الاجتماع، فإن ممثلي روسيا سيشاركون بالطبع كوسطاء".وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".ولم يستبعد بوشيلين، إجلاء "مئات ومئات الآلاف من الأشخاص من دونباس إلى روسيا في الأيام المقبلة".وقال بوشيلين على هواء قناة "روسيا 24": "المهمة هي تأمين أكبر عدد ممكن من الناس، لا أستبعد أنه في هذه الأيام سنتمكن من إجلاء مئات ومئات الآلاف من الأشخاص".وأضاف بوشلين أن "الوضع في دونباس حرج الآن"، وعندما سأله المضيف حول ما إذا كانت الأمور تسير نحو حرب شاملة، أجاب بوشيلين: "للأسف، نعم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
مصادر: روسيا مستعدة لاجتماع عاجل بشأن التصعيد إذا ما اتفقت دونباس وكييف
18:32 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 19:00 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك" إن "روسيا مستعدة للمشاركة في اجتماع عاجل لمجموعة الاتصال إثر التصعيد في شرق أوكرانيا، إذا وافقت كل من دونباس وكييف على عقده".
وأضاف المصدر: "إذا وافقت كييف ودونباس على عقد الاجتماع، فإن ممثلي روسيا سيشاركون بالطبع كوسطاء".
وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".
ولم يستبعد بوشيلين
، إجلاء "مئات ومئات الآلاف من الأشخاص من دونباس إلى روسيا في الأيام المقبلة".
وقال بوشيلين على هواء قناة "روسيا 24": "المهمة هي تأمين أكبر عدد ممكن من الناس، لا أستبعد أنه في هذه الأيام سنتمكن من إجلاء مئات ومئات الآلاف من الأشخاص".
وأضاف بوشلين أن "الوضع في دونباس حرج الآن"، وعندما سأله المضيف حول ما إذا كانت الأمور تسير نحو حرب شاملة، أجاب بوشيلين: "للأسف، نعم".