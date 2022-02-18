https://arabic.sputniknews.com/20220218/مصر-وبلغاريا-تبحثان-تعزيز-التعاون-الثنائي-في-شتى-المجالات-1058819242.html
مصر وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات
مصر وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات
بحثت مصر وبلغاريا، اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:50+0000
2022-02-18T14:50+0000
2022-02-18T14:50+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء بلغاريا كيريل بيتكوف، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.وخلال اللقاء هنأ السيسي رئيس الوزراء البلغاري على توليه مهام منصبه في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.وأكد الرئيس المصري "على متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصةً على صعيد التبادل التجاري والسياحة والصناعة والزراعة، وذلك لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ثنائياً وكذا في إطار الاتحاد الأوروبي"، وفق نص البيان.بدوره، أكد بيتكوف "حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر، لاسيما مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط".وأعرب عن تطلع صوفيا "لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر من خلال اللجان المشتركة لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما".وشهد اللقاء سبل "دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل كون مصر تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط".واستعرض اللقاء "الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، خاصةً محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة".وجاء اللقاء على هامش فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 17 و18 فبراير/شباط الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات
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بحثت مصر وبلغاريا، اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء بلغاريا كيريل بيتكوف، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وخلال اللقاء هنأ السيسي رئيس الوزراء البلغاري على توليه مهام منصبه في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكد الرئيس المصري
"على متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصةً على صعيد التبادل التجاري والسياحة والصناعة والزراعة، وذلك لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ثنائياً وكذا في إطار الاتحاد الأوروبي"، وفق نص البيان.
بدوره، أكد بيتكوف "حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر، لاسيما مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط".
وأعرب عن تطلع صوفيا "لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر من خلال اللجان المشتركة لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما".
وشهد اللقاء سبل "دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل كون مصر تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط".
واستعرض اللقاء "الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، خاصةً محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة".
وجاء اللقاء على هامش فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 17 و18 فبراير/شباط الجاري.