https://arabic.sputniknews.com/20220218/مصورة-تكسر-ظهرها-خلال-تصويرها-لرياضي-ولم-يساعدهافيديو-1058791560.html
مصورة تكسر ظهرها خلال تصويرها لرياضي ولم يساعدها...فيديو
مصورة تكسر ظهرها خلال تصويرها لرياضي ولم يساعدها...فيديو
تعرض لاعب الوسط في فريق "لوس أنجلوس رامس"، ماثيو ستافورد، لموقف محرج عندما حاولت مصورة التقاط صورة له ولزوجته. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T09:08+0000
2022-02-18T09:08+0000
2022-02-18T09:08+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/75/1043147539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eaa2ab7a9119acf7781f1af20102294b.jpg
وأظهر ستافورد علامات الدهشة على وجهه، وأدار ظهره لمصورة بعد أن سقطت من على خشبة المسرح بينما كانت تحاول التقاط صور له ولزوجته، كيلي ستافورد، خلال احتفال بطولة دوري الألعاب الرياضية "سوبر بول".وتعرضت المصورة، كيلي سمايلي، لكسر في عمودها الفقري، وفي بيان، قال منتخب "رامس" وستافوردز لشبكة CNN، إنهم "آسفون لما حدث"، وسيغطون فواتير المستشفى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/75/1043147539_173:0:1797:1218_1920x0_80_0_0_54d49a30ff3e280a5b4b61d0e4f65413.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مصورة تكسر ظهرها خلال تصويرها لرياضي ولم يساعدها...فيديو
تابعنا عبر
تعرض لاعب الوسط في فريق "لوس أنجلوس رامس"، ماثيو ستافورد، لموقف محرج عندما حاولت مصورة التقاط صورة له ولزوجته.
وأظهر ستافورد علامات الدهشة على وجهه، وأدار ظهره لمصورة بعد أن سقطت من على خشبة المسرح بينما كانت تحاول التقاط صور له ولزوجته، كيلي ستافورد، خلال احتفال بطولة دوري الألعاب الرياضية "سوبر بول".
وتعرضت المصورة، كيلي سمايلي، لكسر في عمودها الفقري، وفي بيان، قال منتخب "رامس" وستافوردز لشبكة CNN، إنهم "آسفون لما حدث"، وسيغطون فواتير المستشفى.