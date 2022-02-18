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https://arabic.sputniknews.com/20220218/مصورة-تكسر-ظهرها-خلال-تصويرها-لرياضي-ولم-يساعدهافيديو-1058791560.html
مصورة تكسر ظهرها خلال تصويرها لرياضي ولم يساعدها...فيديو
مصورة تكسر ظهرها خلال تصويرها لرياضي ولم يساعدها...فيديو
تعرض لاعب الوسط في فريق "لوس أنجلوس رامس"، ماثيو ستافورد، لموقف محرج عندما حاولت مصورة التقاط صورة له ولزوجته. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأظهر ستافورد علامات الدهشة على وجهه، وأدار ظهره لمصورة بعد أن سقطت من على خشبة المسرح بينما كانت تحاول التقاط صور له ولزوجته، كيلي ستافورد، خلال احتفال بطولة دوري الألعاب الرياضية "سوبر بول".وتعرضت المصورة، كيلي سمايلي، لكسر في عمودها الفقري، وفي بيان، قال منتخب "رامس" وستافوردز لشبكة CNN، إنهم "آسفون لما حدث"، وسيغطون فواتير المستشفى.
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نادي الفيديو

مصورة تكسر ظهرها خلال تصويرها لرياضي ولم يساعدها...فيديو

09:08 GMT 18.02.2022
CC0 / TerryPapoulias / pixabayكاميرا سينما
كاميرا سينما - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
CC0 / TerryPapoulias / pixabay
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تعرض لاعب الوسط في فريق "لوس أنجلوس رامس"، ماثيو ستافورد، لموقف محرج عندما حاولت مصورة التقاط صورة له ولزوجته.
وأظهر ستافورد علامات الدهشة على وجهه، وأدار ظهره لمصورة بعد أن سقطت من على خشبة المسرح بينما كانت تحاول التقاط صور له ولزوجته، كيلي ستافورد، خلال احتفال بطولة دوري الألعاب الرياضية "سوبر بول".
وتعرضت المصورة، كيلي سمايلي، لكسر في عمودها الفقري، وفي بيان، قال منتخب "رامس" وستافوردز لشبكة CNN، إنهم "آسفون لما حدث"، وسيغطون فواتير المستشفى.
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