https://arabic.sputniknews.com/20220218/مقتل-17-على-الأقل-إثر-انفجار-شاحنة-وقود-في-نيجيريا-1058820412.html
مقتل 17 على الأقل إثر انفجار شاحنة وقود في نيجيريا
مقتل 17 على الأقل إثر انفجار شاحنة وقود في نيجيريا
لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم، بعد انفجار شاحنة وقود إثر اصطدامها بمركبة في نيجيريا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:48+0000
2022-02-18T14:48+0000
2022-02-18T15:16+0000
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وصرح المتحدث باسم الفرق الاتحادية لسلامة الطرق، في نيجيريا أن الحادث وقع في ولاية أوجون، بحسب وكالة "رويترز".وقال المتحدث إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار شاحنة الوقود، إثر اصطدامها بمركبة.وفي الأسبوع الماضي، لقي 7 أشخاص مصرعهم، إثر هجوم شنه مسلحون على شاحنة نقود غربي نيجيريا.وقال موقع "دايلي تراست" النيجيري، اليوم الخميس، إن الأشخاص السبعة بينهم 4 من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين إثر هجوم شنه مسلحون استهدف شاحنة نقود في إبادان، عاصمة ولاية أويو (غربي نيجيريا).وخلال النصف الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتل 45 مزارعا وأصيب 27، بينما اضطر أكثر من 5000 مزارع للهرب، بسبب سلسلة هجمات شنها مسلحون وقطاع طرق على ثلاث بلدات في ولاية نصراوة، وسط نيجيريا، بحسب وسائل إعلام محلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/مقتل-7-أشخاص-في-هجوم-على-شاحنة-نقود-غربي-نيجيريا-1058329881.html
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أخبار العالم الآن
مقتل 17 على الأقل إثر انفجار شاحنة وقود في نيجيريا
14:48 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 15:16 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم، بعد انفجار شاحنة وقود إثر اصطدامها بمركبة في نيجيريا.
وصرح المتحدث باسم الفرق الاتحادية لسلامة الطرق، في نيجيريا
أن الحادث وقع في ولاية أوجون، بحسب وكالة "رويترز".
وقال المتحدث إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار شاحنة الوقود، إثر اصطدامها بمركبة.
وفي الأسبوع الماضي، لقي 7 أشخاص مصرعهم، إثر هجوم شنه مسلحون على شاحنة نقود غربي نيجيريا.
وقال موقع "دايلي تراست" النيجيري، اليوم الخميس، إن الأشخاص السبعة بينهم 4 من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين إثر هجوم شنه مسلحون
استهدف شاحنة نقود في إبادان، عاصمة ولاية أويو (غربي نيجيريا).
وخلال النصف الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتل 45 مزارعا وأصيب 27، بينما اضطر أكثر من 5000 مزارع للهرب، بسبب سلسلة هجمات شنها مسلحون وقطاع طرق على ثلاث بلدات في ولاية نصراوة، وسط نيجيريا، بحسب وسائل إعلام محلية.