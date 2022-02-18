https://arabic.sputniknews.com/20220218/مكمل-غذائي-شائع-يؤدي-إلى-تلف-كلوي-لا-يمكن-علاجه-1058810966.html

مكمل غذائي شائع يؤدي إلى "تلف كلوي لا يمكن علاجه"

مكمل غذائي شائع يؤدي إلى "تلف كلوي لا يمكن علاجه"

تحظى المكملات الغذائية بشعبية كبيرة هذه الأيام ويعتقد الكثير من الناس أنها آمنة تمامًا. ومع ذلك، فهي ليست كذلك. إذا تم تناول فيتامين شائع بشكل غير صحيح، فمن... 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T12:11+0000

2022-02-18T12:11+0000

2022-02-18T12:11+0000

مجتمع

علوم

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تفسر شعبية المكملات لأنها تساعد في محاربة علامات الأمراض دون تحديد الأسباب. فوائدها المبالغة في تقديرها تصرف الانتباه عن المخاطر المحتملة. يمكن أن يسبب أحد المكملات المستخدمة على نطاق واسع ضررًا لا رجعة فيه للكلى إذا تم تناوله لفترة طويلة بجرعة خاطئة.أصبحت صناعة المكملات أقوى من أي وقت مضى، لكن الباحثين يواصلون الموازنة بين الفوائد والمخاطر. هناك أدلة متزايدة على أن التأثير الإيجابي لها متواضع للغاية. ومع ذلك، فإن دراسات أخرى تثير مخاوف بشأن سلامتها. فعلى سبيل المثال، تم ربط أحد الفيتامينات المشهورة بـ "تلف الكلى الذي لا يمكن علاجه".قال المؤلف الرئيسي للدراسة بورن أوغست، من جامعة تورنتو، كندا ، لـ: Medscape Medical News "الهدف من دراسات الحالة هو إخبار المزيد من الأشخاص أن تناول جرعات عالية من فيتامين د لدى أولئك الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تسمم.اعلم أن تناول أكثر من الجرعة الموصى بها لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الفائدة.على العكس من ذلك، يمكن أن تكون ضارة، أو بالأحرى تؤدي إلى اختلال وظائف الكلى.من السهل الحصول على هذا المكمل، ويعتقد على نطاق واسع أن الفوائد تفوق الضرر. وهذا هو سبب تعرض المرضى لخطر التسمم أو الفشل الكلوي"، حسب صحيفة "إكسبرس".استشهدت الدراسة بقصة رجل يبلغ من العمر 54 عامًا تم نقله إلى المستشفى بسبب الاشتباه في تضخم شديد في الكلى.يقول المؤلف: "لقد عاد مؤخرًا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا، حيث قضى الكثير من الوقت في الشمس لمدة أسبوعين".وجد الأطباء نسبة عالية من الكرياتينين في دم المريض، مما يشير عادةً إلى مشاكل خطيرة في الكلى.الكرياتينين هو منتج ثانوي يتم إنتاجه أثناء وظيفة العضلات الطبيعية ويتم تصفيته بواسطة الكلى.وكشف الفحص الإضافي عن ترسب الكالسيوم في كليتي المريض.وأوضح الرجل أن المعالج وصف له جرعات كبيرة من فيتامين (د) ، واعترف بأنه تناول المكمل بما يزيد عن الكمية الموصى بها.بالإضافة إلى ذلك، قال إنه اشترى جرعة خاطئة، لذلك تناول حوالي 8-12 ألاف وحدة دولية من فيتامين د يوميًا لمدة عامين ونصف.يقول الدكتور أوغست: "هناك حالات يحتاج فيها للمرضى لجرعات عالية من فيتامين د، ولكن يجب إثبات النقص".في مثل هذه الحالة، يمكن تناول جرعات كبيرة ، ولكن ليس لفترة طويلة.كان يعتقد أن الفيتامينات غير ضارة. ويعتقد أنه كلما تناولت المزيد من فيتامين د، كلما كانت العظام أقوى.حتى بعد تلقي الرعاية الطبية، بسبب تناول فيتامين د، ظل الرجل يعاني من الفشل الكلوي المزمن غير القابل للشفاء.تعمل كليتا المريض بنسبة 30٪ فقط، مما يعني أنه قد يحتاج في وقت ما إلى غسيل الكلى.أولئك الذين يتناولون جرعات كبيرة للغاية من فيتامين د يمكن أن يصابوا بالسمية بسرعة. لذلك ينصح الأطباء باستشارة الطبيب قبل البدء بهذا المكمل.تشمل أعراض التسمم الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول.

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مجتمع, علوم