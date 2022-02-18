https://arabic.sputniknews.com/20220218/ممثل-جمهورية-لوغانسك-نحن-على-وشك-حل-للصراع-عسكريا-في-دونباس-1058830683.html

ممثل جمهورية لوغانسك: نحن على وشك حل للصراع عسكريا في دونباس

ممثل جمهورية لوغانسك: نحن على وشك حل للصراع عسكريا في دونباس

قال روديون ميروشنيك، ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إن "الأطراف الآن على وشك التوصل إلى حل للصراع عسكريا". 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T18:02+0000

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وأضاف ميروشنيك: "الاستنتاج واحد وبسيط، ولسوء الحظ، يتزامن مع استنتاج رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين (والذي قال أن الوضع يتجه للحرب)".وأوضح ميروشنيك: "أي أننا الآن على وشك التوصل إلى حل عسكري للصراع، أي الآن".وقال ميروشنيك عبر قناة "روسيا 24": "للأسف، لا تنفع الكلمات".وتابع: "يجب على الأطراف التفاوض عندما يكونون مستعدين للاستماع إلى بعضهم البعض، ليس فقط للتحدث إلى شخص ما، ولكن أيضًا للاستماع، وأوكرانيا، للأسف، أغلقت آذانها".وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".ولم يستبعد بوشيلين، إجلاء "مئات ومئات الآلاف من الأشخاص من دونباس إلى روسيا في الأيام المقبلة".

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