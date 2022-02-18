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https://arabic.sputniknews.com/20220218/ممثل-جمهورية-لوغانسك-نحن-على-وشك-حل-للصراع-عسكريا-في-دونباس-1058830683.html
ممثل جمهورية لوغانسك: نحن على وشك حل للصراع عسكريا في دونباس
ممثل جمهورية لوغانسك: نحن على وشك حل للصراع عسكريا في دونباس
قال روديون ميروشنيك، ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إن "الأطراف الآن على وشك التوصل إلى حل للصراع عسكريا". 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T18:02+0000
2022-02-18T18:07+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار أوكرانيا
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وأضاف ميروشنيك: "الاستنتاج واحد وبسيط، ولسوء الحظ، يتزامن مع استنتاج رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين (والذي قال أن الوضع يتجه للحرب)".وأوضح ميروشنيك: "أي أننا الآن على وشك التوصل إلى حل عسكري للصراع، أي الآن".وقال ميروشنيك عبر قناة "روسيا 24": "للأسف، لا تنفع الكلمات".وتابع: "يجب على الأطراف التفاوض عندما يكونون مستعدين للاستماع إلى بعضهم البعض، ليس فقط للتحدث إلى شخص ما، ولكن أيضًا للاستماع، وأوكرانيا، للأسف، أغلقت آذانها".وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".ولم يستبعد بوشيلين، إجلاء "مئات ومئات الآلاف من الأشخاص من دونباس إلى روسيا في الأيام المقبلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/وقوع-انفجار-على-بعد-عشرات-الأمتار-من-مبنى-حكومة-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1058824416.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا

ممثل جمهورية لوغانسك: نحن على وشك حل للصراع عسكريا في دونباس

18:02 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 18:07 GMT 18.02.2022)
© Sputnik . Нина Зотинаروديون ميروشنيك، ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية
روديون ميروشنيك، ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Нина Зотина
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قال روديون ميروشنيك، ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إن "الأطراف الآن على وشك التوصل إلى حل للصراع عسكريا".
وأضاف ميروشنيك: "الاستنتاج واحد وبسيط، ولسوء الحظ، يتزامن مع استنتاج رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين (والذي قال أن الوضع يتجه للحرب)".
وأوضح ميروشنيك: "أي أننا الآن على وشك التوصل إلى حل عسكري للصراع، أي الآن".
وقال ميروشنيك عبر قناة "روسيا 24": "للأسف، لا تنفع الكلمات".
الحياة اليومية في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 30 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
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16:16 GMT
وتابع: "يجب على الأطراف التفاوض عندما يكونون مستعدين للاستماع إلى بعضهم البعض، ليس فقط للتحدث إلى شخص ما، ولكن أيضًا للاستماع، وأوكرانيا، للأسف، أغلقت آذانها".
وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".
ولم يستبعد بوشيلين، إجلاء "مئات ومئات الآلاف من الأشخاص من دونباس إلى روسيا في الأيام المقبلة".
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