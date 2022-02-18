https://arabic.sputniknews.com/20220218/من-أجل-مكافحة-الإرهاب-في-سوريا-زيادة-القوة-التدميرية-لقنابل-لانتسيت--1058791952.html
من أجل مكافحة الإرهاب في سوريا... زيادة القوة التدميرية لقنابل "لانتسيت"
من أجل مكافحة الإرهاب في سوريا... زيادة القوة التدميرية لقنابل "لانتسيت"
أعلن مصدر عسكري عن استخدام نوع متطور من الطائرات المسيّرة المعروفة باسم "لانتسيت" التي تنتجها شركة "زالا أيرو" الروسية، ضد الإرهابيين في سوريا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T09:13+0000
2022-02-18T09:13+0000
2022-02-18T09:13+0000
رصد عسكري
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وطائرة "لانتسيت" عبارة عن قنبلة حوامة. تم تطويرها لزيادة القوة التدميرية. وأوضح المصدر لـ"سبوتنيك" أن القوة التدميرية لنوع جديد من قنابل "لانتسيت" تفوق القوة التدميرية للقنابل التي تمت صناعتها في وقت سابق.وأكد المصدر استخدام النوع الجديد من قنابل "لانتسيت 3" لقصف مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية.وتستطيع طائرة "لانتسيت 3" المسيرة من النوع الأصلي أن تحمل 3 كيلوغرامات من المتفجرات.وتبحث القنبلة الحوامة عن الهدف اللازم تدميره بنفسها. ويتم تدمير الهدف المكتشف بتفجير القنبلة الحوامة التي تهاجمه وكأنها صاروخ جو/سطح الذي يدمر الهدف بتفجير نفسه.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
من أجل مكافحة الإرهاب في سوريا... زيادة القوة التدميرية لقنابل "لانتسيت"
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أعلن مصدر عسكري عن استخدام نوع متطور من الطائرات المسيّرة المعروفة باسم "لانتسيت" التي تنتجها شركة "زالا أيرو" الروسية، ضد الإرهابيين في سوريا.
وطائرة "لانتسيت" عبارة عن قنبلة حوامة. تم تطويرها لزيادة القوة التدميرية. وأوضح المصدر لـ"سبوتنيك" أن القوة التدميرية لنوع جديد
من قنابل "لانتسيت" تفوق القوة التدميرية للقنابل التي تمت صناعتها في وقت سابق.
وتم تعديل شكل الطائرة المسيرة التي تحمل قنبلة "لانتسيت 3" لتصبح قادرة على التحليق لمسافة أطول وحمل قنبلة أكبر.
وأكد المصدر استخدام النوع الجديد من قنابل "لانتسيت 3" لقصف مواقع الإرهابيين
في الأراضي السورية.
وتستطيع طائرة "لانتسيت 3" المسيرة من النوع الأصلي أن تحمل 3 كيلوغرامات من المتفجرات.
وتبحث القنبلة الحوامة عن الهدف اللازم تدميره بنفسها. ويتم تدمير الهدف المكتشف بتفجير القنبلة الحوامة التي تهاجمه وكأنها صاروخ جو/سطح الذي يدمر الهدف بتفجير نفسه.