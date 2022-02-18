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https://arabic.sputniknews.com/20220218/موقع-عبري-تسلل-طائرة-حزب-الله-المسيرة-يعكس-معضلة-الجيش-الإسرائيلي-الجديدة-1058833620.html
موقع عبري: تسلل طائرة "حزب الله" المسيرة يعكس معضلة الجيش الإسرائيلي الجديدة
موقع عبري: تسلل طائرة "حزب الله" المسيرة يعكس معضلة الجيش الإسرائيلي الجديدة
قال موقع عبري، مساء اليوم الجمعة، إن اختراق طائرة دون طيار تابعة لـ "حزب الله" الأجواء الإسرائيلية وعودتها سالمة إلى الفضاء اللبناني يعكس المعضلات الجديدة التي... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T19:18+0000
2022-02-18T19:18+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
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ورد الجيش الإسرائيلي على تسلل الطائرة المسيرة التي قال "حزب الله" إنها ظلت 40 دقيقة في الأجواء الإسرائيلية، بالتحليق على ارتفاع منخفض فوق سماء بيروت.وقال موقع "واللا" العبري إن "حزب الله" بدأ مؤخرا في تحدي الجيش الإسرائيلي على محورين: في عمق لبنان، من خلال كشف بطاريات صواريخ أرض - جو لتهديد الطائرات المقاتلة الإسرائيلية والطائرات المسيرة.وأضاف في تقرير لمحلل الشؤون العسكرية، أمير بوحبوت، أن المحور الآخر هو إدخال طائرات دون طيار وطائرات مسيرة صغيرة إلى الأجواء الإسرائيلية لجمع معلومات استخبارية عن قواعد وعمليات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود.وقال إن انتقادات تلقاها الجيش الإسرائيلي اليوم لاستخدام صواريخ اعتراضية بملايين الدولارات ضد طائرة دون طيار كلفتها بضعة مئات من الدولارات دون التمكن من إسقاطها.ونقل عن مسؤولين أمنيين قولهم: "الجيش الإسرائيلي لن يتنازل عن الدفاع عن سماء البلاد. حتى عندما يتعلق الأمر بطائرة مسيرة صغيرة للغاية. لن نسمح باختراق مجالنا الجوي".وأرجع المسؤولون فشل المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراض الطائرة المسيرة التابعة لـ "حزب الله"، إلى أنها "كانت صغيرة جدا".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/حزب-الله-يطلق-طائرة-مسيرة-فوق-إسرائيل-لمدة-40-دقيقة-وتعود-سالمة-1058822798.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

موقع عبري: تسلل طائرة "حزب الله" المسيرة يعكس معضلة الجيش الإسرائيلي الجديدة

19:18 GMT 18.02.2022
© AFP 2022 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / George Ourfalian
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قال موقع عبري، مساء اليوم الجمعة، إن اختراق طائرة دون طيار تابعة لـ "حزب الله" الأجواء الإسرائيلية وعودتها سالمة إلى الفضاء اللبناني يعكس المعضلات الجديدة التي تواجه الجيش الإسرائيلي.
ورد الجيش الإسرائيلي على تسلل الطائرة المسيرة التي قال "حزب الله" إنها ظلت 40 دقيقة في الأجواء الإسرائيلية، بالتحليق على ارتفاع منخفض فوق سماء بيروت.
وقال موقع "واللا" العبري إن "حزب الله" بدأ مؤخرا في تحدي الجيش الإسرائيلي على محورين: في عمق لبنان، من خلال كشف بطاريات صواريخ أرض - جو لتهديد الطائرات المقاتلة الإسرائيلية والطائرات المسيرة.
وأضاف في تقرير لمحلل الشؤون العسكرية، أمير بوحبوت، أن المحور الآخر هو إدخال طائرات دون طيار وطائرات مسيرة صغيرة إلى الأجواء الإسرائيلية لجمع معلومات استخبارية عن قواعد وعمليات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
"حزب الله" يعلن إطلاق طائرة مسيرة فوق إسرائيل لمدة 40 دقيقة وعودتها سالمة
15:30 GMT
وقال إن انتقادات تلقاها الجيش الإسرائيلي اليوم لاستخدام صواريخ اعتراضية بملايين الدولارات ضد طائرة دون طيار كلفتها بضعة مئات من الدولارات دون التمكن من إسقاطها.
ونقل عن مسؤولين أمنيين قولهم: "الجيش الإسرائيلي لن يتنازل عن الدفاع عن سماء البلاد. حتى عندما يتعلق الأمر بطائرة مسيرة صغيرة للغاية. لن نسمح باختراق مجالنا الجوي".
وأرجع المسؤولون فشل المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراض الطائرة المسيرة التابعة لـ "حزب الله"، إلى أنها "كانت صغيرة جدا".
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