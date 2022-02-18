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موقف محرج للرئيس الإسرائيلي السابق لدى عودته من دبي
موقف محرج للرئيس الإسرائيلي السابق لدى عودته من دبي
تعرض الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، لموقع محرج لدى عودته من عطلة في دبي برفقة زوجته أمس الخميس. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T15:55+0000
2022-02-18T15:55+0000
إسرائيل
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وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن ريفلين كان من المقرر أن يعود وزوجته من دبي إلى إسرائيل، لكن بسبب التغييرات في الترتيبات الأمنية، تم إلغاء رحلتهما على طائرة شركة "إلعال" الإسرائيلية وتم نقلهما إلى طائرة أخرى.وأضافت أنه عندما استقل الرئيس السابق (2014–2021)، الطائرة الجديدة، لم يكن سعيدا بالمكان الجديد المخصص له في درجة رجال الأعمال، وتعبيرا عن الاحتجاج جلس وزوجته في المقاعد المخصصة لطاقم الطائرة.وتابعت القناة: "شهدت الأسابيع الأخيرة اضطرابات في الرحلات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بسبب مشاكل فنية تتعلق بتنسيق تسجيل الشركات الإسرائيلية وقضايا أمنية".وتجري حاليا محادثات بين ممثلين عن شركات الطيران الإسرائيلية ومسؤولين في هيئة الطيران المدني ومسؤولين في دولة الإمارات، بهدف إنهاء الخلاف.وبحسب إعلام عبري، يعود سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.ويرى الإماراتيون أن مطالب حراسة شركات الطيران الإسرائيلية، تشكل خرقا للسيادة الإماراتية، ولا يمكن السماح به.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/موقع-عبري-يكشف-سبب-الخلاف-بين-الإمارات-وإسرائيل-بشأن-رحلات-الطيران-بينهما-1058220967.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي

موقف محرج للرئيس الإسرائيلي السابق لدى عودته من دبي

15:55 GMT 18.02.2022
© AFP 2022 / THIERRY CHARLIERالرئيس الإسرائيلي روبي ريفلين
الرئيس الإسرائيلي روبي ريفلين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / THIERRY CHARLIER
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تعرض الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، لموقع محرج لدى عودته من عطلة في دبي برفقة زوجته أمس الخميس.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن ريفلين كان من المقرر أن يعود وزوجته من دبي إلى إسرائيل، لكن بسبب التغييرات في الترتيبات الأمنية، تم إلغاء رحلتهما على طائرة شركة "إلعال" الإسرائيلية وتم نقلهما إلى طائرة أخرى.
وأضافت أنه عندما استقل الرئيس السابق (2014–2021)، الطائرة الجديدة، لم يكن سعيدا بالمكان الجديد المخصص له في درجة رجال الأعمال، وتعبيرا عن الاحتجاج جلس وزوجته في المقاعد المخصصة لطاقم الطائرة.
وتابعت القناة: "شهدت الأسابيع الأخيرة اضطرابات في الرحلات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بسبب مشاكل فنية تتعلق بتنسيق تسجيل الشركات الإسرائيلية وقضايا أمنية".
مطار أبوظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
موقع عبري يكشف سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل بشأن رحلات الطيران بينهما
8 فبراير, 15:48 GMT
وتجري حاليا محادثات بين ممثلين عن شركات الطيران الإسرائيلية ومسؤولين في هيئة الطيران المدني ومسؤولين في دولة الإمارات، بهدف إنهاء الخلاف.
وبحسب إعلام عبري، يعود سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.
ويرى الإماراتيون أن مطالب حراسة شركات الطيران الإسرائيلية، تشكل خرقا للسيادة الإماراتية، ولا يمكن السماح به.
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