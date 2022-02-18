https://arabic.sputniknews.com/20220218/موقف-محرج-للرئيس-الإسرائيلي-السابق-لدى-عودته-من-دبي-1058823615.html
موقف محرج للرئيس الإسرائيلي السابق لدى عودته من دبي
موقف محرج للرئيس الإسرائيلي السابق لدى عودته من دبي
تعرض الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، لموقع محرج لدى عودته من عطلة في دبي برفقة زوجته أمس الخميس. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T15:55+0000
2022-02-18T15:55+0000
2022-02-18T15:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101996/16/1019961658_0:3:4305:2425_1920x0_80_0_0_1e4df589a23b75ac32224d011b6a5c25.jpg
وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن ريفلين كان من المقرر أن يعود وزوجته من دبي إلى إسرائيل، لكن بسبب التغييرات في الترتيبات الأمنية، تم إلغاء رحلتهما على طائرة شركة "إلعال" الإسرائيلية وتم نقلهما إلى طائرة أخرى.وأضافت أنه عندما استقل الرئيس السابق (2014–2021)، الطائرة الجديدة، لم يكن سعيدا بالمكان الجديد المخصص له في درجة رجال الأعمال، وتعبيرا عن الاحتجاج جلس وزوجته في المقاعد المخصصة لطاقم الطائرة.وتابعت القناة: "شهدت الأسابيع الأخيرة اضطرابات في الرحلات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بسبب مشاكل فنية تتعلق بتنسيق تسجيل الشركات الإسرائيلية وقضايا أمنية".وتجري حاليا محادثات بين ممثلين عن شركات الطيران الإسرائيلية ومسؤولين في هيئة الطيران المدني ومسؤولين في دولة الإمارات، بهدف إنهاء الخلاف.وبحسب إعلام عبري، يعود سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.ويرى الإماراتيون أن مطالب حراسة شركات الطيران الإسرائيلية، تشكل خرقا للسيادة الإماراتية، ولا يمكن السماح به.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/موقع-عبري-يكشف-سبب-الخلاف-بين-الإمارات-وإسرائيل-بشأن-رحلات-الطيران-بينهما-1058220967.html
إسرائيل
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101996/16/1019961658_257:0:4305:3036_1920x0_80_0_0_aec7f71170dc1c7eedc282f48a5b18d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي
موقف محرج للرئيس الإسرائيلي السابق لدى عودته من دبي
تابعنا عبر
تعرض الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، لموقع محرج لدى عودته من عطلة في دبي برفقة زوجته أمس الخميس.
وقالت القناة "12
" الإسرائيلية، إن ريفلين كان من المقرر أن يعود وزوجته من دبي إلى إسرائيل، لكن بسبب التغييرات في الترتيبات الأمنية، تم إلغاء رحلتهما على طائرة شركة "إلعال" الإسرائيلية وتم نقلهما إلى طائرة أخرى.
وأضافت أنه عندما استقل الرئيس السابق
(2014–2021)، الطائرة الجديدة، لم يكن سعيدا بالمكان الجديد المخصص له في درجة رجال الأعمال، وتعبيرا عن الاحتجاج جلس وزوجته في المقاعد المخصصة لطاقم الطائرة.
وتابعت القناة: "شهدت الأسابيع الأخيرة اضطرابات في الرحلات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بسبب مشاكل فنية تتعلق بتنسيق تسجيل الشركات الإسرائيلية وقضايا أمنية".
وتجري حاليا محادثات بين ممثلين عن شركات الطيران الإسرائيلية ومسؤولين في هيئة الطيران المدني ومسؤولين في دولة الإمارات، بهدف إنهاء الخلاف.
وبحسب إعلام عبري
، يعود سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.
ويرى الإماراتيون أن مطالب حراسة شركات الطيران الإسرائيلية، تشكل خرقا للسيادة الإماراتية، ولا يمكن السماح به.