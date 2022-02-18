https://arabic.sputniknews.com/20220218/ميلانيا-ترامب-تدافع-عن-نفسها-بعد-تقارير-تتهمها-بالنصب-باسم-الخير-1058825716.html
ميلانيا ترامب تدافع عن نفسها بعد تقارير تتهمها بالنصب باسم الخير
ميلانيا ترامب تدافع عن نفسها بعد تقارير تتهمها بالنصب باسم الخير
شنت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، هجوما على الصحافة، بعد نشر تقرير يتهمها بالنصب. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T16:31+0000
2022-02-18T16:31+0000
2022-02-18T16:31+0000
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة خدمات المستهلك في فلوريدا تجري تحقيقا حاليا حول ما إذا كانت منظمة خيرية زُعم أنها جمعت الأموال من أجل ميلانيا ترامب، مسجلة بشكل صحيح لدى السلطات.وأضاف التقرير أن برنامج المنح الدراسية "رعاية المستقبل" كان من المقرر أن يكون المستفيد من حملة جمع التبرعات الخيرية التي حضرتها ميلانيا ترامب في نابولي بفلوريدا.وأطلقت ترامب برنامج "رعاية المستقبل"، وهو جزء من مبادرة "كن أفضل"، التي أطلقتها خلال فترة رئاسة زوجها، دونالد ترامب.لكن الصحيفة كشفت أنه لم يتم تسجيل أي مؤسسة خيرية تحمل اسمي "كن أفضل" أو "رعاية المستقبل" لدى قسم خدمات المستهلك في فلوريدا، الأمر الذي أثار احتمال أن تكون طلبات تقديم الحدث الخيري هي انتهاك لقانون فلوريدا، والذي يتطلب أن تقوم أي "منظمة خيرية" أو "راعي" للتسجيل لدى الدولة قبل الانخراط في أي استجداء لجمع التبرعات.وقال متحدث باسم خدمات المستهلك في فلوريدا في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الوكالة "تحقق حاليا فيما إذا كان هذا الحدث يشمل كيانا يعمل في انتهاك للفصل 496، قوانين فلوريدا".وردا على ذلك، وصفت ميلانيا ترامب التقرير في بيانها، اليوم الجمعة، بأنه "غير دقيق ومضلل وغير صحيح تماما"، موضحة أن إحدى مدارس أوكلاهوما التي وافقت في البداية على قبول التبرعات منها لبرنامج المنح الدراسية "رعاية المستقبل" تراجعت عن قرارها".واتهمت ترامب مجلس إدارة المدرسة باتخاذ "قرار ذو دوافع سياسية"، وقالت إنها "محبطة ولكنها لم تتفاجأ من ذلك".وقالت: "هذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها السياسة مهمتي لدعم الأطفال"، مضيفة أن الشركاء المحتملين رفضوا المشاركة في مبادرتها "كن أفضل" أثناء تواجدها في البيت الأبيض.كما ألقت ميلانيا ترامب باللوم على الصحافة في الصعوبات التي واجهتها.وأضافت "سيدة أمريكا الأولى" السابقة أن "أي شخص يهاجم" مبادراتها أو يخلق مظهرا غير لائق هو "قاتل الأحلام بكل معنى الكلمة"، لكنها تعهدت بـ"مواصلة دعم أطفالنا، وبذل أي شيء بينما تحاول أن تكون إيجابية في مواجهة السلبية"، على حد قولها.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/ميلانيا-ترامب-تبيع-رمزا-غير-قابل-للاستبدال-خاص-بعيونها-مقابل-عملة-مشفرة-صورة-1054245119.html
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دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ميلانيا ترامب تدافع عن نفسها بعد تقارير تتهمها بالنصب باسم الخير
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شنت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، هجوما على الصحافة، بعد نشر تقرير يتهمها بالنصب.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"
الأمريكية أن إدارة خدمات المستهلك في فلوريدا تجري تحقيقا حاليا حول ما إذا كانت منظمة خيرية زُعم أنها جمعت الأموال من أجل ميلانيا ترامب، مسجلة بشكل صحيح لدى السلطات.
وأضاف التقرير أن برنامج المنح الدراسية "رعاية المستقبل" كان من المقرر أن يكون المستفيد من حملة جمع التبرعات الخيرية التي حضرتها ميلانيا ترامب في نابولي بفلوريدا.
16 ديسمبر 2021, 16:49 GMT
وأطلقت ترامب برنامج "رعاية المستقبل"، وهو جزء من مبادرة "كن أفضل"، التي أطلقتها خلال فترة رئاسة زوجها، دونالد ترامب.
لكن الصحيفة كشفت أنه لم يتم تسجيل أي مؤسسة خيرية تحمل اسمي "كن أفضل" أو "رعاية المستقبل" لدى قسم خدمات المستهلك في فلوريدا، الأمر الذي أثار احتمال أن تكون طلبات تقديم الحدث الخيري هي انتهاك لقانون فلوريدا، والذي يتطلب أن تقوم أي "منظمة خيرية" أو "راعي" للتسجيل لدى الدولة قبل الانخراط في أي استجداء لجمع التبرعات.
وقال متحدث باسم خدمات المستهلك في فلوريدا في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الوكالة "تحقق حاليا فيما إذا كان هذا الحدث يشمل كيانا يعمل في انتهاك للفصل 496، قوانين فلوريدا".
وردا على ذلك، وصفت ميلانيا ترامب التقرير في بيانها، اليوم الجمعة، بأنه "غير دقيق ومضلل وغير صحيح تماما"، موضحة أن إحدى مدارس أوكلاهوما التي وافقت في البداية على قبول التبرعات منها لبرنامج المنح الدراسية "رعاية المستقبل" تراجعت عن قرارها".
واتهمت ترامب مجلس إدارة المدرسة باتخاذ "قرار ذو دوافع سياسية"، وقالت إنها "محبطة ولكنها لم تتفاجأ من ذلك".
وقالت: "هذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها السياسة مهمتي لدعم الأطفال"، مضيفة أن الشركاء المحتملين رفضوا المشاركة في مبادرتها "كن أفضل" أثناء تواجدها في البيت الأبيض.
كما ألقت ميلانيا ترامب باللوم على الصحافة في الصعوبات التي واجهتها.
وكتبت في بيانها: "لقد أوجدت وسائل الإعلام رواية أحاول من خلالها التصرف بطريقة غير قانونية أو غير أخلاقية، هذا التصوير ببساطة غير صحيح ويؤثر سلبا على الأطفال الذين آمل أن أعولهم".
وأضافت "سيدة أمريكا الأولى" السابقة أن "أي شخص يهاجم" مبادراتها أو يخلق مظهرا غير لائق هو "قاتل الأحلام بكل معنى الكلمة"، لكنها تعهدت بـ"مواصلة دعم أطفالنا، وبذل أي شيء بينما تحاول أن تكون إيجابية في مواجهة السلبية"، على حد قولها.