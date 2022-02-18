https://arabic.sputniknews.com/20220218/نائب-رئيس-الوزراء-الأوكراني-كييف-على-استعداد-لفعل-كل-ما-هو-ضروري-لاستعادة-وقف-إطلاق-النار-في-دونباس-1058831888.html

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: كييف مستعدة لفعل كل ما هو ضروري لاستعادة وقف إطلاق النار في دونباس

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: كييف مستعدة لفعل كل ما هو ضروري لاستعادة وقف إطلاق النار في دونباس

قالت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إن كييف على استعداد لفعل كل ما هو ضروري لاستعادة وقف إطلاق النار في دونباس. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T18:29+0000

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وقالت: "نأمل أن يعقد مثل هذا الاجتماع (لمجموعة الاتصال الثلاثية) غدا. ونحن مستعدون للعمل، ومستعدون للحوار، ومستعدون لفعل كل شيء من أجل استئناف نظام وقف إطلاق النار".وأضافت: "تطلب كييف من ألمانيا وفرنسا إرسال ممثليهما إلى بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حتى يتمكنوا من تقييم الوضع بشكل مستقل في دونباس".وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.وصرح روسلان ياكوبوف، ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، لوكالة "سبوتنيك"، بأن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.وقال ممثل جمهورية لوغانسك في المجموعة السياسية الفرعية، روديون ميروشنيك، لـ "سبوتنيك"، بأنه من خلال قصف أراضي جمهوريتي دونباس بالأسلحة الثقيلة، تنتهك كييف عن قصد، إجراءات وقف إطلاق النار في دونباس، الموقعة في صيف عام 2020.صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا، أن كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك وتطيل المفاوضات لحل النزاع، معربةً عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المدربين الغربيين في دونباس.

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