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نائب كردي سابق يدعو لربط رواتب الموظفين مع بغداد
نائب كردي سابق يدعو لربط رواتب الموظفين مع بغداد
طالب النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الجمعة، بربط رواتب الموظفين في إقليم كردستان مع رواتب نظرائهم في العاصمة الاتحادية بغداد. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T09:54+0000
2022-02-18T09:54+0000
العالم العربي
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وصرح النائب الكردي السابق لواكالة "بغداد اليوم" إن "طيفا واسعا من الكرد يؤيدون ما صدر مؤخرا من المحكمة الاتحادية ويعتبرون أن نفط الإقليم كان بيد مافيات الفساد وعوائل السلطة ولم يستفد منه المواطن الكردي"، على حد تعبيره.وفي سياق متصل، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، إلى بدء حوار عاجل بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شدد صالح على "ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به".وتابع صالح، أن الحوار الذي يدعو إليه يهدف كذلك إلى ضمان "الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة".
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العالم العربي

نائب كردي سابق يدعو لربط رواتب الموظفين مع بغداد

09:54 GMT 18.02.2022
© REUTERS / HARRISON MCCLARY تظاهر حشد من أكثر من 500 شخص لدعم الأكراد بعد أن غيرت إدارة ترامب سياستها في سوريا
 تظاهر حشد من أكثر من 500 شخص لدعم الأكراد بعد أن غيرت إدارة ترامب سياستها في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / HARRISON MCCLARY
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طالب النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الجمعة، بربط رواتب الموظفين في إقليم كردستان مع رواتب نظرائهم في العاصمة الاتحادية بغداد.
وصرح النائب الكردي السابق لواكالة "بغداد اليوم" إن "طيفا واسعا من الكرد يؤيدون ما صدر مؤخرا من المحكمة الاتحادية ويعتبرون أن نفط الإقليم كان بيد مافيات الفساد وعوائل السلطة ولم يستفد منه المواطن الكردي"، على حد تعبيره.

وشدد على ضرورة ربط رواتب الموظفين في الإقليم والبيشمركة كاملة مع الحكومة الاتحادية، على أن يكون توزيعها عن طريق البطاقة الذكية والماستر كارد كما هو معمول به في جميع مدن العراق ومؤسساته، "لآن رواتب الموظفين الآن عرضة للابتزاز من قبل أحزاب السلطة في الإقليم"، على حد قوله.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، إلى بدء حوار عاجل بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شدد صالح على "ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به".
وتابع صالح، أن الحوار الذي يدعو إليه يهدف كذلك إلى ضمان "الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة".
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