https://arabic.sputniknews.com/20220218/هونغ-كونغ-تخطط-لفرض-اختبار-كورونا-إلزامي-على-جميع-سكانها-1058829507.html
هونغ كونغ تخطط لفرض اختبار كورونا إلزامي على جميع سكانها
هونغ كونغ تخطط لفرض اختبار كورونا إلزامي على جميع سكانها
قالت رئيسة الوزراء في هونغ كونغ، كاري لام، اليوم الجمعة، إن المدينة تخطط لجعل اختبار (كوفيد-19) إلزاميا لكافة سكانها، البالغ عددهم 7.4 ملايين نسمة. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T17:46+0000
2022-02-18T17:46+0000
2022-02-18T17:46+0000
الصين
فيروس كورونا
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وأوضحت لام في مؤتمر صحفي أن ذلك سيتحقق باستخدام تكتيك يستخدم على نطاق واسع للحد من الفيروس في البر الرئيسي للصين، حيث يكافح المركز المالي لاحتواء تفشي المرض المتصاعد، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.كما أعلنت كاري لام في المؤتمر الصحفي عن تأجيل إعادة انتخابها لأكثر من شهر، مشيرة إلى أنها ستستعين بسلطات الطوارئ لتأجيل الانتخابات لشغل منصبها، وهي المرة الثانية في أقل من عامين التي تستشهد فيها السلطات المحلية بفيروس "كورونا" لتأجيل ممارسة ديمقراطية.وستجتمع اللجنة المؤلفة من 1500 ناخب في 8 مايو/ أيار المقبل، بدلا من الموعد المقرر لها في 27 مارس/ آذار المقبل لاختيار الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ.وتأتي تحركات رئيسة وزراء هونغ كونغ، كاري لام، في الوقت الذي تطغى فيه الحالات المتزايدة على النظام الصحي في المدينة، مع تسجيل أكثر من 6000 حالة أمس الخميس، وهو أسوأ ما شهدته هونغ كونغ.وأصدر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مؤخرا تعليمات لقادة هونغ كونغ بجعل مكافحة وباء "كورونا" على رأس أولوياتهم، واتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لاحتواء انتشار (كوفيد-19).
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الصين, فيروس كورونا, العالم
هونغ كونغ تخطط لفرض اختبار كورونا إلزامي على جميع سكانها
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قالت رئيسة الوزراء في هونغ كونغ، كاري لام، اليوم الجمعة، إن المدينة تخطط لجعل اختبار (كوفيد-19) إلزاميا لكافة سكانها، البالغ عددهم 7.4 ملايين نسمة.
وأوضحت لام في مؤتمر صحفي أن ذلك سيتحقق باستخدام تكتيك يستخدم على نطاق واسع للحد من الفيروس في البر الرئيسي للصين، حيث يكافح المركز المالي لاحتواء تفشي المرض المتصاعد، وفقا لوكالة "بلومبرغ"
الأمريكية.
وقالت: "قد لا يلزم تطبيق الاختبارات الإلزامية مع إغلاق المدينة بالكامل جنبا إلى جنب، فهذا يعتمد على الوضع الفعلي، وفي حالتنا بعد فحص الوضع الفريد في هونغ كونغ، فمن المحتمل أن نتجه فقط نحو تطبيق الاختبار الشامل للجميع".
كما أعلنت كاري لام في المؤتمر الصحفي عن تأجيل إعادة انتخابها لأكثر من شهر، مشيرة إلى أنها ستستعين بسلطات الطوارئ لتأجيل الانتخابات لشغل منصبها، وهي المرة الثانية في أقل من عامين التي تستشهد فيها السلطات المحلية بفيروس "كورونا" لتأجيل ممارسة ديمقراطية.
وستجتمع اللجنة المؤلفة من 1500 ناخب في 8 مايو/ أيار المقبل، بدلا من الموعد المقرر لها في 27 مارس/ آذار المقبل لاختيار الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ.
وقالت لام عن تأجيل موعد إعادة انتخابها : "كما تعلمون جميعا، فقد تم اتخاذ هذا القرار على خلفية الوضع الحالي، والوضع الذي لم نشهده في العامين الماضيين، لا يمكننا تحمل تشتيت انتباهنا، ولا يمكننا أن نرتكب أخطاء، هذا يتماشى مع التعليمات المهمة للرئيس الصيني، شي جين بينغ".
وتأتي تحركات رئيسة وزراء هونغ كونغ، كاري لام، في الوقت الذي تطغى فيه الحالات المتزايدة على النظام الصحي في المدينة، مع تسجيل أكثر من 6000 حالة أمس الخميس، وهو أسوأ ما شهدته هونغ كونغ.
وأصدر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مؤخرا تعليمات لقادة هونغ كونغ بجعل مكافحة وباء "كورونا" على رأس أولوياتهم، واتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لاحتواء انتشار (كوفيد-19).