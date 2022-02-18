https://arabic.sputniknews.com/20220218/واشنطن-تدعم-مبادرة-بولندا-لإطلاق-حوار-أمني-أوروبي-ضمن-منظمة-الأمن-والتعاون-بأوروبا-1058784192.html
واشنطن تدعم مبادرة بولندا لإطلاق حوار أمني أوروبي ضمن منظمة الأمن والتعاون بأوروبا
واشنطن تدعم مبادرة بولندا لإطلاق حوار أمني أوروبي ضمن منظمة الأمن والتعاون بأوروبا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن دعمه لمبادرة بولندا إطلاق حوار أمني أوروبي متجدد في إطار منظمة الأمن والتعاون بأوروبا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T00:45+0000
2022-02-18T00:45+0000
2022-02-18T00:45+0000
روسيا
انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال اتصال هاتفي بنظيره البولندي، زبيجنيف راو، اليوم الجمعة إنه "يدعم مبادرة بولندا لإطلاق حوار أمني أوروبي متجدد في إطار منظمة الأمن والتعاون بأوروبا".وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.وقال بايدن في وقت سابق إن هناك كل الأسباب لوقوع هجوم روسي على أوكرانيا: الآن في "الأيام القليلة المقبلة". ووصف مخاطر الحرب بأنها "عالية جدا" لكنه أشار إلى أن هناك مجالا لحل دبلوماسي للأزمة.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مغادرة المزيد من القوات من المنطقة القريبة للحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها بعد إتمام مهامها التدريبية المشتركة مع القوات البيلاروسية، الأمر الذي قوبل باستحسان من عدة دول غربية باعتباره خفضاً للتوتر بالمنطقة.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الخارجية-الروسية-تؤكد-حق-بلادها-في-تحريك-قواتها-بالمناطق-التي-تراها-مناسبة-1058783508.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
واشنطن تدعم مبادرة بولندا لإطلاق حوار أمني أوروبي ضمن منظمة الأمن والتعاون بأوروبا
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن دعمه لمبادرة بولندا إطلاق حوار أمني أوروبي متجدد في إطار منظمة الأمن والتعاون بأوروبا.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال بلينكن، خلال اتصال هاتفي بنظيره البولندي، زبيجنيف راو، اليوم الجمعة إنه "يدعم مبادرة بولندا لإطلاق حوار أمني أوروبي متجدد في إطار منظمة الأمن والتعاون بأوروبا".
وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.
وقال بايدن في وقت سابق إن هناك كل الأسباب لوقوع هجوم روسي على أوكرانيا: الآن في "الأيام القليلة المقبلة". ووصف مخاطر الحرب بأنها "عالية جدا" لكنه أشار إلى أن هناك مجالا لحل دبلوماسي للأزمة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مغادرة المزيد من القوات من المنطقة القريبة للحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها بعد إتمام مهامها التدريبية المشتركة مع القوات البيلاروسية، الأمر الذي قوبل باستحسان من عدة دول غربية باعتباره خفضاً للتوتر بالمنطقة.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري
بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.