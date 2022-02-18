https://arabic.sputniknews.com/20220218/واشنطن-تدعم-مبادرة-بولندا-لإطلاق-حوار-أمني-أوروبي-ضمن-منظمة-الأمن-والتعاون-بأوروبا-1058784192.html

واشنطن تدعم مبادرة بولندا لإطلاق حوار أمني أوروبي ضمن منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

واشنطن تدعم مبادرة بولندا لإطلاق حوار أمني أوروبي ضمن منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن دعمه لمبادرة بولندا إطلاق حوار أمني أوروبي متجدد في إطار منظمة الأمن والتعاون بأوروبا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T00:45+0000

2022-02-18T00:45+0000

2022-02-18T00:45+0000

روسيا

انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058752625_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b4d4c50049c0bf476af6d55d7a5ed867.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال اتصال هاتفي بنظيره البولندي، زبيجنيف راو، اليوم الجمعة إنه "يدعم مبادرة بولندا لإطلاق حوار أمني أوروبي متجدد في إطار منظمة الأمن والتعاون بأوروبا".وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.وقال بايدن في وقت سابق إن هناك كل الأسباب لوقوع هجوم روسي على أوكرانيا: الآن في "الأيام القليلة المقبلة". ووصف مخاطر الحرب بأنها "عالية جدا" لكنه أشار إلى أن هناك مجالا لحل دبلوماسي للأزمة.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مغادرة المزيد من القوات من المنطقة القريبة للحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها بعد إتمام مهامها التدريبية المشتركة مع القوات البيلاروسية، الأمر الذي قوبل باستحسان من عدة دول غربية باعتباره خفضاً للتوتر بالمنطقة.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

https://arabic.sputniknews.com/20220217/الخارجية-الروسية-تؤكد-حق-بلادها-في-تحريك-قواتها-بالمناطق-التي-تراها-مناسبة-1058783508.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي