https://arabic.sputniknews.com/20220218/واشنطن-روسيا-نشرت-نحو-190-ألف-جندي-على-الحدود-مع-أوكرانيا-1058817748.html

واشنطن: روسيا نشرت نحو 190 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا

واشنطن: روسيا نشرت نحو 190 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا

زعمت الولايات المتحدة الأمريكية أن روسيا نشرت ما يصل إلى 190 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، أي ما يقرب من ضعف قواتها هناك قبل أسبوعين. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T14:28+0000

2022-02-18T14:28+0000

2022-02-18T14:28+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، اليوم الجمعة، إن روسيا لديها ما يصل إلى 190 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.أخبر مايكل كاربنتر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - وهي هيئة تضم روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى- أن واشنطن قدرت أن لدى روسيا ما بين 169 ألفا و190 ألف جندي هناك، بحسب "بيزنيس إنسايدر".وقال إن هذا العدد ارتفع أخيرا من نحو 100 ألف جندي في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.ولم تؤكد روسيا أو تنفي هذه البيانات، وفيما يدعي الغرب أنها تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، تنفي موسكو قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا