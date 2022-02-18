https://arabic.sputniknews.com/20220218/واشنطن-روسيا-نشرت-نحو-190-ألف-جندي-على-الحدود-مع-أوكرانيا-1058817748.html
واشنطن: روسيا نشرت نحو 190 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا
واشنطن: روسيا نشرت نحو 190 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا
زعمت الولايات المتحدة الأمريكية أن روسيا نشرت ما يصل إلى 190 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، أي ما يقرب من ضعف قواتها هناك قبل أسبوعين. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:28+0000
2022-02-18T14:28+0000
2022-02-18T14:28+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، اليوم الجمعة، إن روسيا لديها ما يصل إلى 190 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.أخبر مايكل كاربنتر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - وهي هيئة تضم روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى- أن واشنطن قدرت أن لدى روسيا ما بين 169 ألفا و190 ألف جندي هناك، بحسب "بيزنيس إنسايدر".وقال إن هذا العدد ارتفع أخيرا من نحو 100 ألف جندي في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.ولم تؤكد روسيا أو تنفي هذه البيانات، وفيما يدعي الغرب أنها تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، تنفي موسكو قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
واشنطن: روسيا نشرت نحو 190 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا
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زعمت الولايات المتحدة الأمريكية أن روسيا نشرت ما يصل إلى 190 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، أي ما يقرب من ضعف قواتها هناك قبل أسبوعين.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
(OSCE)، اليوم الجمعة، إن روسيا لديها ما يصل إلى 190 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.
أخبر مايكل كاربنتر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - وهي هيئة تضم روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى- أن واشنطن قدرت أن لدى روسيا ما بين 169 ألفا و190 ألف جندي هناك، بحسب "بيزنيس إنسايدر
".
وقال إن هذا العدد ارتفع أخيرا من نحو 100 ألف جندي في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
ولم تؤكد روسيا أو تنفي هذه البيانات، وفيما يدعي الغرب أنها تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، تنفي موسكو قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.