https://arabic.sputniknews.com/20220218/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تبحث-مع-نظيرها-الإماراتي-الأوضاع-في-ليبيا-1058823114.html
وزيرة خارجية ألمانيا تبحث مع نظيرها الإماراتي الأوضاع في ليبيا
وزيرة خارجية ألمانيا تبحث مع نظيرها الإماراتي الأوضاع في ليبيا
أجرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اتصالا هاتفيا مع نظيرها الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تناول العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما،... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T15:39+0000
2022-02-18T15:39+0000
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وكتبت بيربوك عبر حسابها على موقع "تويتر"، أمس الخميس: "سررت بالحديث مع زميلي في الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد حول الأمن الإقليمي، وجهودنا نحو مستقبل سلمي لليبيا، وحول شراكتنا في قضايا الطاقة والمناخ".وتابعت: "نتطلع إلى الاجتماع شخصيا قريبا، وكذلك لاستضافة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر المناخ (كوب 28) في العام المقبل 2023!".وتناول وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما سلط الشيخ عبد الله بن زايد في الاتصال الهاتفي مع بيربوك الضوء على العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وألمانيا، والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين لتعزيزها، وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعوبهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم, العالم العربي
وزيرة خارجية ألمانيا تبحث مع نظيرها الإماراتي الأوضاع في ليبيا
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أجرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اتصالا هاتفيا مع نظيرها الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تناول العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما، والتعاون المشترك في كافة المجالات.
وكتبت بيربوك عبر حسابها على موقع "تويتر"، أمس الخميس: "سررت بالحديث مع زميلي في الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد حول الأمن الإقليمي، وجهودنا نحو مستقبل سلمي لليبيا، وحول شراكتنا في قضايا الطاقة والمناخ".
وتابعت: "نتطلع إلى الاجتماع شخصيا قريبا، وكذلك لاستضافة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر المناخ (كوب 28) في العام المقبل 2023!".
وتناول وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما سلط الشيخ عبد الله بن زايد في الاتصال الهاتفي مع بيربوك الضوء على العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وألمانيا، والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين لتعزيزها، وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعوبهما.