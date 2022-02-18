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https://arabic.sputniknews.com/20220218/وزير-الخارجية-الروسي-عن-تغيير-مواعيد-غزو-أوكرانيا-يؤلفون-أكاذيب-ويصدقونها-1058818849.html
وزير الخارجية الروسي عن تغيير مواعيد "غزو أوكرانيا": يؤلفون أكاذيب ويصدقونها
وزير الخارجية الروسي عن تغيير مواعيد "غزو أوكرانيا": يؤلفون أكاذيب ويصدقونها
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التصريحات الغربية بشأن "الغزو" الروسي لأوكرانيا مجرد دعاية مزيفة وافتراءات. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:38+0000
2022-02-18T14:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية إن "الشيء المهم هو أن مؤلفي هذه الأخبار المزيفة هم أنفسهم صدقوا بما يتحدثون عنه"، مشيرا إلى أن "هذا يجعلك تبتسم".وتابع: "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال إن الغزو مسألة أسابيع، وربما حتى أيام. نحن نعلم أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت سرا حلفاءها في الناتو، بأنه يجب انتظار الغزو، حتى نهاية فبراير/شباط الجاري. وفي نفس الوقت، أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أنه ليس لديهم معلومات حول احتمال مئة في المئة لهجوم".وأعلنت موسكو أمس في ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، أن "النشاط العسكري المتزايد للولايات المتحدة وحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية يثير القلق، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل "خطوطنا الحمراء" ومصالحنا الأمنية الأساسية، فضلاً عن حق روسيا السيادي في حمايتها.وشددت على أن "المطالب بسحب القوات من مناطق معينة على الأراضي الروسية، والمصحوبة بتهديدات بفرض عقوبات أكثر صرامة، هي أمر غير مقبول، وتقوض احتمالات التوصل إلى اتفاقات حقيقية".وأكدت أنه لا خطط لأي "غزو روسي" لأوكرانيا مشيرة إلى ضرورة الوفاء باتفاقيات مينسك ووقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، مشددة على أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يهدد بمحاولة "استرجاع" شبه جزيرة القرم بالقوة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي عن تغيير مواعيد "غزو أوكرانيا": يؤلفون أكاذيب ويصدقونها

14:38 GMT 18.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، روسيا 18 فبراير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، روسيا 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التصريحات الغربية بشأن "الغزو" الروسي لأوكرانيا مجرد دعاية مزيفة وافتراءات.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية إن "الشيء المهم هو أن مؤلفي هذه الأخبار المزيفة هم أنفسهم صدقوا بما يتحدثون عنه"، مشيرا إلى أن "هذا يجعلك تبتسم".
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وأضاف: "لقد غيرت مجلة بوليتيكو بالفعل تاريخ الغزو عدة مرات، الآن تعلن أنه في 20 فبراير/شباط، وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، إن الغزو يمكن أن يحصل خلال عدة أشهر. هم يسعون لإعطاء أنفسهم أملا".

وتابع: "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال إن الغزو مسألة أسابيع، وربما حتى أيام. نحن نعلم أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت سرا حلفاءها في الناتو، بأنه يجب انتظار الغزو، حتى نهاية فبراير/شباط الجاري. وفي نفس الوقت، أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أنه ليس لديهم معلومات حول احتمال مئة في المئة لهجوم".
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وأشار لافروف، إلى أنه في موازاة ذلك، تقول وزارة الخارجية البريطانية: "مهما حدث، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد. يقولون إنه حتى لو سحبت روسيا قواتها، فإن التهديد لن يختفي. إنهم يضعون لبنات المستقبل. عندما تنتهي التدريبات، ستعود القوات إلى الثكنات. العملية جارية بالفعل، وهم يطرقون الموضوع إلى أبد الآبدين: إذا أعادت روسيا قواتها إلى حيث تتمركز باستمرار، فإن التهديد لا يزال قائما".
وأعلنت موسكو أمس في ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، أن "النشاط العسكري المتزايد للولايات المتحدة وحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية يثير القلق، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل "خطوطنا الحمراء" ومصالحنا الأمنية الأساسية، فضلاً عن حق روسيا السيادي في حمايتها.
وشددت على أن "المطالب بسحب القوات من مناطق معينة على الأراضي الروسية، والمصحوبة بتهديدات بفرض عقوبات أكثر صرامة، هي أمر غير مقبول، وتقوض احتمالات التوصل إلى اتفاقات حقيقية".
وأكدت أنه لا خطط لأي "غزو روسي" لأوكرانيا مشيرة إلى ضرورة الوفاء باتفاقيات مينسك ووقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، مشددة على أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يهدد بمحاولة "استرجاع" شبه جزيرة القرم بالقوة.
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