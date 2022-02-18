https://arabic.sputniknews.com/20220218/وزير-الدفاع-الأوكراني-نسبة-احتمال-حدوث-تصعيد-واسع-النطاق-في-دونباس-منخفضة---1058792185.html
وزير الدفاع الأوكراني: نسبة احتمال حدوث تصعيد واسع النطاق في دونباس منخفضة
وزير الدفاع الأوكراني: نسبة احتمال حدوث تصعيد واسع النطاق في دونباس منخفضة
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف أن احتمالية حدوث تصعيد واسع النطاق في دونباس منخفضة. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T09:21+0000
2022-02-18T09:21+0000
2022-02-18T09:21+0000
العالم
أخبار الأزمة الأوكرانية
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كييف- سبوتنيك. وقال الوزير في تصريحات، اليوم الخميس: "الآن أستطيع التصريح عن معطيات وتواريخ مختلفة لأحداث وسيناريوهات مختلفة، لكن الجيش الأوكراني تحسّب لجميع هذه السيناريوهات وهو جاهز لها. نحن لا نقلل من شأن التهديد بأي شكل من الأشكال، غير أن نسبة احتمال حدوث تصعيد على نطاق واسع منخفضة، فيما يتعلق بغزو أوكرانيا بشكل عام".وأفاد ممثلو لوغانسك في المركز المشترك المعني بمراقبة وقف إطلاق النار على خط التماس، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النار مرة أخرى على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، بما في ذلك على منطقة "زيليونايا روشا" الواقعة في ضواحي لوغانسك.ووفقا له، أطلقت القوات الأوكرانية النار على بلدات مولوتشني وفسيلينكويه الخاضعة لسيطرة لوغانسك، وكذلك على منطقة زيليونايا روشا في ضواحي لوغانسك، مستخدمةً قذائف هاون من عيار 120 و82 ملم.وفي وقت سابق، أعلنت القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك، عن إسقاط طائرة دون طيار تستخدمها القوات الأوكرانية لتصحيح نيران المدفعية.وقال رئيس دائرة القوات الشعبية يان ليشينكو: "لتصحيح نيران المدفعية في منطقة سكنية، استخدم عدو دونيتسك طائرة دون طيار من نوع كوادروكوبتر أسقطتها نقطة المراقبة الجوية للقوات الشعبية بالتعاون مع معدات الحرب الإلكترونية".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/القوات-الأوكرانية-تشن-3-هجمات-جديدة-على-لوغانسك-1058786116.html
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العالم, أخبار الأزمة الأوكرانية
وزير الدفاع الأوكراني: نسبة احتمال حدوث تصعيد واسع النطاق في دونباس منخفضة
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف أن احتمالية حدوث تصعيد واسع النطاق في دونباس منخفضة.
كييف- سبوتنيك. وقال الوزير في تصريحات، اليوم الخميس: "الآن أستطيع التصريح عن معطيات وتواريخ مختلفة لأحداث وسيناريوهات مختلفة، لكن الجيش الأوكراني تحسّب لجميع هذه السيناريوهات وهو جاهز لها. نحن لا نقلل من شأن التهديد بأي شكل من الأشكال، غير أن نسبة احتمال حدوث تصعيد على نطاق واسع منخفضة، فيما يتعلق بغزو أوكرانيا بشكل عام".
وأفاد ممثلو لوغانسك في المركز المشترك المعني بمراقبة وقف إطلاق النار على خط التماس، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النار مرة أخرى على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، بما في ذلك على منطقة "زيليونايا روشا" الواقعة في ضواحي لوغانسك.
وقال ضابط، ممثل لوغانسك لدى مركز المراقبة: (القوات المسلحة الأوكرانية) انتهكت وقف إطلاق النار بشكل صارخ، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة".
ووفقا له، أطلقت القوات الأوكرانية النار على بلدات مولوتشني وفسيلينكويه الخاضعة لسيطرة لوغانسك، وكذلك على منطقة زيليونايا روشا في ضواحي لوغانسك، مستخدمةً قذائف هاون من عيار 120 و82 ملم.
وفي وقت سابق، أعلنت القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك، عن إسقاط طائرة دون طيار
تستخدمها القوات الأوكرانية لتصحيح نيران المدفعية.
وقال رئيس دائرة القوات الشعبية يان ليشينكو: "لتصحيح نيران المدفعية في منطقة سكنية، استخدم عدو دونيتسك طائرة دون طيار من نوع كوادروكوبتر أسقطتها نقطة المراقبة الجوية للقوات الشعبية بالتعاون مع معدات الحرب الإلكترونية".