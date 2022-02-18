https://arabic.sputniknews.com/20220218/وزير-الدفاع-الروسي-يبحث-قضايا-الأمن-الدولي-ذات-الاهتمام-المشترك-مع-نظيره-الأمريكي-1058816976.html
وزير الدفاع الروسي يبحث قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الأمريكي
وزير الدفاع الروسي يبحث قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الأمريكي
بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، عبر اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:08+0000
2022-02-18T14:08+0000
2022-02-18T14:08+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جرت محادثة هاتفية، في 18 شباط/فبراير، بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. تم (خلال المحادثة) بحث قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك".وكان آخر اتصال هاتفي بين الوزيرين، قد جرى في 12 شباط/فبراير الماضي، وحينها بحثا تطورات الأوضاع حول أوكرانيا والقضايا الأمنية.هذا وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, العالم
وزير الدفاع الروسي يبحث قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الأمريكي
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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، عبر اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جرت محادثة هاتفية، في 18 شباط/فبراير، بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. تم (خلال المحادثة) بحث قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك".
وكان آخر اتصال هاتفي بين الوزيرين، قد جرى في 12 شباط/فبراير الماضي، وحينها بحثا تطورات الأوضاع حول أوكرانيا والقضايا الأمنية.
هذا وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.