https://arabic.sputniknews.com/20220218/وسط-تهديدات-بالرد-إسرائيل-تعلن-فشلها-في-العثور-على-حطام-المسيرة-اللبنانية-1058812199.html

وسط تهديدات بالرد... إسرائيل تعلن فشلها في العثور على حطام المسيرة اللبنانية

وسط تهديدات بالرد... إسرائيل تعلن فشلها في العثور على حطام المسيرة اللبنانية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بعدم عثور الجيش الإسرائيلي على شظايا أو حطام الطائرة المسيرة التي انطلقت من لبنان، قبل قليل، إلى داخل البلاد. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T12:52+0000

2022-02-18T12:52+0000

2022-02-18T12:52+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنه مع تسلل طائرة مسيرة لبنانية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، ورغم استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الحالات، فإن تل أبيب أطلقت صاروخا من القبة الحديدية لاعتراض الطائرة اللبنانية.وأكدت القناة العبرية أن قوات ومقاتلات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمل مكثف من أجل مسح المنطقة الحدودية مع لبنان، بحثا عن شظايا طائرة دون طيار انطلقت من داخل لبنان باتجاه الأجواء الإسرائيلية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل صافرات الإنذار، وإطلاق صواريخ القبة الحديدية، ولكنه لم يتبين ما إذا سقطت الطائرة، فعليا، وانفجرت، أم عادت سالمة إلى داخل لبنان.وشددت القناة على أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا عاجلا في الحادث، خاصة مع انقطاع الاتصال بالرادار مع الطائرة دون طيار اللبنانية.ولم تكتف القناة العبرية بذلك، بل أوضحت أن الجيش الإسرائيلي ينظر مع المستوى السياسي في تل أبيب في كيفية الرد على مثل هذا التدخل من لبنان، ولن يقف عند رد الفعل، باعتبار أن الأمر حساس للغاية.وبحسب شهود عيان قالوا لـ"سبوتنيك"، تشهد أجواء جنوب لبنان، تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية، في حين أن الهدوء يعم الجانب اللبناني.يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أسقط يوم أمس طائرة "درون" وبحسب أدرعي "دخلت أيضا من لبنان".وكان كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي قد أجرت تدريبات منذ أسبوع، لمحاكاة حربا على الجبهة الشمالية ضد "حزب الله" اللبناني.

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