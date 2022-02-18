وسط تهديدات بالرد... إسرائيل تعلن فشلها في العثور على حطام المسيرة اللبنانية
CC BY-SA 4.0 / Mztourist / Wing Loong II front view, Dubai Air Show 2017 (cropped photo)طائرة دون طيار صينية من نوع Wing Loong II
CC BY-SA 4.0 / Mztourist / Wing Loong II front view, Dubai Air Show 2017 (cropped photo)
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بعدم عثور الجيش الإسرائيلي على شظايا أو حطام الطائرة المسيرة التي انطلقت من لبنان، قبل قليل، إلى داخل البلاد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنه مع تسلل طائرة مسيرة لبنانية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، ورغم استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الحالات، فإن تل أبيب أطلقت صاروخا من القبة الحديدية لاعتراض الطائرة اللبنانية.
חדירת כלי הטיס מלבנון | כפי שדווח השבוע בכאן 11: בישראל נערכו לאפשרות של חדירת מל"טים. בצה"ל ובדרג המדיני יחשבו טוב איך להגיב לחדירה כזו משטח לבנון ולא משטח סוריה. התגובה, אם תבוא, תהיה אירוע מאוד רגיש.— כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2022
הפרשנות של @roysharon11 pic.twitter.com/BsfjconUaI
وأكدت القناة العبرية أن قوات ومقاتلات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمل مكثف من أجل مسح المنطقة الحدودية مع لبنان، بحثا عن شظايا طائرة دون طيار انطلقت من داخل لبنان باتجاه الأجواء الإسرائيلية.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل صافرات الإنذار، وإطلاق صواريخ القبة الحديدية، ولكنه لم يتبين ما إذا سقطت الطائرة، فعليا، وانفجرت، أم عادت سالمة إلى داخل لبنان.
كما تم اطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية دون تمكنه من اعتراض المسيرة وتم تفعيل الانذارات. بعد دقائق معدودة عادت المسيرة الصغيرة الى لبنان.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 18, 2022
تبقى الحالة اعتيادية وطبيعة في الجبهة الداخلية
وشددت القناة على أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا عاجلا في الحادث، خاصة مع انقطاع الاتصال بالرادار مع الطائرة دون طيار اللبنانية.
ولم تكتف القناة العبرية بذلك، بل أوضحت أن الجيش الإسرائيلي ينظر مع المستوى السياسي في تل أبيب في كيفية الرد على مثل هذا التدخل من لبنان، ولن يقف عند رد الفعل، باعتبار أن الأمر حساس للغاية.
תחקיר ראשוני של צה"ל: היירוט של הטיסן שחדר ארצה נכשל והוא שב ללבנוןhttps://t.co/CqEyGOi14I— 0404 (@0404news) February 18, 2022
وبحسب شهود عيان قالوا لـ"سبوتنيك"، تشهد أجواء جنوب لبنان، تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية، في حين أن الهدوء يعم الجانب اللبناني.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أسقط يوم أمس طائرة "درون" وبحسب أدرعي "دخلت أيضا من لبنان".
אזעקות בצפון בעקבות חדירת מל"ט לישראל, מטוסי קרב הוזנקו ומערכת כיפת ברזל הופעלה— חדשות 13 (@newsisrael13) February 18, 2022
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وكان كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي قد أجرت تدريبات منذ أسبوع، لمحاكاة حربا على الجبهة الشمالية ضد "حزب الله" اللبناني.