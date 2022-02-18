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https://arabic.sputniknews.com/20220218/وصول-أول-دفعة-من-لاجئي-دونباس-إلى-منطقة-روستوف-الروسية-1058834661.html
وصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية
وصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية
وصلت أول دفعة للاجئين من دونباس إلى مخيم "زفيزدا" في منطقة روستوف، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T19:41+0000
2022-02-18T19:48+0000
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وقال ممثل المخيم لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع وصول نحو 400 شخص من النساء والأطفال".وأضاف: "كل شيء جاهز لسكنهم.. والآن وصلت حافلتان بالفعل، أي ما يزيد قليلاً عن 50 شخصًا".
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

وصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية

19:41 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 19:48 GMT 18.02.2022)
© Sputnik . Sergei Baturin / الذهاب إلى بنك الصوروصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية
وصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Sergei Baturin
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وصلت أول دفعة للاجئين من دونباس إلى مخيم "زفيزدا" في منطقة روستوف، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص.
وقال ممثل المخيم لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع وصول نحو 400 شخص من النساء والأطفال".
© Sputnik . Sergei Baturin / الذهاب إلى بنك الصوروصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية
وصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
وصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية
© Sputnik . Sergei Baturin
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وأضاف: "كل شيء جاهز لسكنهم.. والآن وصلت حافلتان بالفعل، أي ما يزيد قليلاً عن 50 شخصًا".
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