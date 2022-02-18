https://arabic.sputniknews.com/20220218/وصول-أول-دفعة-من-لاجئي-دونباس-إلى-منطقة-روستوف-الروسية-1058834661.html
وصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية
وصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية
وصلت أول دفعة للاجئين من دونباس إلى مخيم "زفيزدا" في منطقة روستوف، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T19:41+0000
2022-02-18T19:41+0000
2022-02-18T19:48+0000
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وقال ممثل المخيم لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع وصول نحو 400 شخص من النساء والأطفال".وأضاف: "كل شيء جاهز لسكنهم.. والآن وصلت حافلتان بالفعل، أي ما يزيد قليلاً عن 50 شخصًا".
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
وصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية
19:41 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 19:48 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
وصلت أول دفعة للاجئين من دونباس إلى مخيم "زفيزدا" في منطقة روستوف، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص.
وقال ممثل المخيم لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع وصول نحو 400 شخص من النساء والأطفال".
وأضاف: "كل شيء جاهز لسكنهم.. والآن وصلت حافلتان بالفعل، أي ما يزيد قليلاً عن 50 شخصًا".