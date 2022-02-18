https://arabic.sputniknews.com/20220218/وكالة-سبوتنيك-انفجار-آخر-يهز-جمهورية-لوغانسك-1058838886.html
وكالة "سبوتنيك": انفجار آخر يهز منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك
وكالة "سبوتنيك": انفجار آخر يهز منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن انفجارا آخر في منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، والتي شهدت انفجارا ضخما قبل ساعات. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T21:56+0000
2022-02-18T21:56+0000
2022-02-18T22:40+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وذكرت شركة "لوغانسك غاز" أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، مساء اليوم الجمعة، بوقوع انفجار ضخم في لوغانسك في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.وأضاف المراسل أن نيران الانفجار وصلت إلى خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك، ما أدى إلى اشتعاله.وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
وكالة "سبوتنيك": انفجار آخر يهز منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك
21:56 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 22:40 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن انفجارا آخر في منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، والتي شهدت انفجارا ضخما قبل ساعات.
وذكرت شركة "لوغانسك غاز" أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.
وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، مساء اليوم الجمعة، بوقوع انفجار ضخم في لوغانسك في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
وأضاف المراسل أن نيران الانفجار وصلت إلى خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك، ما أدى إلى اشتعاله.
وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.