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وكالة "سبوتنيك": انفجار آخر يهز منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك
وكالة "سبوتنيك": انفجار آخر يهز منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن انفجارا آخر في منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، والتي شهدت انفجارا ضخما قبل ساعات. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T21:56+0000
2022-02-18T22:40+0000
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وذكرت شركة "لوغانسك غاز" أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، مساء اليوم الجمعة، بوقوع انفجار ضخم في لوغانسك في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.وأضاف المراسل أن نيران الانفجار وصلت إلى خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك، ما أدى إلى اشتعاله.وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.
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العالم, أخبار أوكرانيا

وكالة "سبوتنيك": انفجار آخر يهز منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك

21:56 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 22:40 GMT 18.02.2022)
© AFP 2022 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
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يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن انفجارا آخر في منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، والتي شهدت انفجارا ضخما قبل ساعات.
وذكرت شركة "لوغانسك غاز" أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.
وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، مساء اليوم الجمعة، بوقوع انفجار ضخم في لوغانسك في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
وأضاف المراسل أن نيران الانفجار وصلت إلى خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك، ما أدى إلى اشتعاله.
وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.
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