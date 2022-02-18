إعلام: إسرائيل تشهد حدثا هو الأول منذ الحرب الثانية على لبنان 2006
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن حدث هو الأول من نوعه منذ نهاية الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، التي اندلعت في صيف العام 2006.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن الشمال الإسرائيلي شهد حالة من الذعر والقلق للسكان وهي الأولى في المنطقة التي شهدت هدوءا منذ الحرب الثانية على لبنان 2006، وهو ما سبب توترا للمستوطنين في هذه المنطقة.
ونقلت الصحيفة على لسان بعض سكان مناطق الشمال الإسرائيلي أنهم يشعرون بالقلق ويسري فيهم شعور لم يسبق منذ العام 2006، حينما أطلق "حزب الله" اللبناني الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية إبان الحرب على لبنان.
בהלה בצפון בעקבות חדירת הטיסן: "מסוקים מעל הראש, תחושת מלחמה"https://t.co/AmkT0v3AKY pic.twitter.com/XD110sogbb— ynet עדכוני (@ynetalerts) February 18, 2022
وذكرت الصحيفة أن هيئة الطيران المدني الإسرائيلية قررت إغلاق مطارات هضبة الجولان السورية المحتلة، خاصة روش بينا وكريات شمونا، فضلا عن إغلاق أماكن طائرات الطيارات الصغيرة، ما بين كل من كرميئيل وهضبة الجولان.
وأفادت الصحيفة بأن منطقة صفد في الشمال الإسرائيلي شهدت تحليق ما يزيد عن خمس طائرات هليكوبتر بهدف البحث عن حطام أو شظايا الطائرة دون طيار اللبنانية التي انطلقت من الداخل اللبناني نحو الداخل الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، موضحا أن هذا الأمر يشبه حالة الشعور بالحرب.
كما تم اطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية دون تمكنه من اعتراض المسيرة وتم تفعيل الانذارات. بعد دقائق معدودة عادت المسيرة الصغيرة الى لبنان.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 18, 2022
تبقى الحالة اعتيادية وطبيعة في الجبهة الداخلية
وكان الجيش الإسرائيلي قد أقر بعدم عثوره على شظايا أو حطام الطائرة دون طيار التي انطلقت من لبنان، قبل قليل، إلى داخل البلاد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه مع تسلل طائرة دون طيار لبنانية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، ورغم استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الحالات، فإن تل أبيب أطلقت صاروخا من القبة الحديدية لاعتراض الطائرة اللبنانية.
وأكدت القناة العبرية أن قوات ومقاتلات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمل مكثف من أجل مسح المنطقة الحدودية مع لبنان، بحثا عن شظايا طائرة دون طيار انطلقت من داخل لبنان باتجاه الأجواء الإسرائيلية.
אזעקות בצפון בעקבות חדירת מל"ט לישראל, מטוסי קרב הוזנקו ומערכת כיפת ברזל הופעלה— חדשות 13 (@newsisrael13) February 18, 2022
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وشددت القناة على أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا عاجلا في الحادث، خاصة مع انقطاع الاتصال بالرادار مع الطائرة دون طيار اللبنانية.
ولم تكتف القناة العبرية بذلك، بل أوضحت أن الجيش الإسرائيلي ينظر مع المستوى السياسي في تل أبيب في كيفية الرد على مثل هذا التدخل من لبنان، ولن يقف عند رد الفعل، باعتبار أن الأمر حساس للغاية.
وبحسب شهود عيان ل"سبوتنيك"، تشهد الأجواء جنوبي لبنان، تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية، في حين أن الهدوء يعم الجانب اللبناني. ويذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أسقط يوم أمس طائرة "درون" وبحسب أدرعي "دخلت أيضا من لبنان".
חדירת כלי הטיס מלבנון | כפי שדווח השבוע בכאן 11: בישראל נערכו לאפשרות של חדירת מל"טים. בצה"ל ובדרג המדיני יחשבו טוב איך להגיב לחדירה כזו משטח לבנון ולא משטח סוריה. התגובה, אם תבוא, תהיה אירוע מאוד רגיש.— כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2022
הפרשנות של @roysharon11 pic.twitter.com/BsfjconUaI
وكانت كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي قد أجرت تدريبات منذ أسبوع، لمحاكاة حرب على الجبهة الشمالية ضد "حزب الله" اللبناني.