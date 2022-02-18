https://arabic.sputniknews.com/20220218/-إعلام-إسرائيل-تشهد-حدثا-هو-الأول-منذ-الحرب-الثانية-على-لبنان-2006-1058815862.html

إعلام: إسرائيل تشهد حدثا هو الأول منذ الحرب الثانية على لبنان 2006

إعلام: إسرائيل تشهد حدثا هو الأول منذ الحرب الثانية على لبنان 2006

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن حدث هو الأول من نوعه منذ نهاية الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، التي اندلعت في صيف العام 2006. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T13:55+0000

2022-02-18T13:55+0000

2022-02-18T13:55+0000

العالم العربي

لبنان

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049782264_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_72b25952ec29e7e0d2ca9f7d06423b41.jpg

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن الشمال الإسرائيلي شهد حالة من الذعر والقلق للسكان وهي الأولى في المنطقة التي شهدت هدوءا منذ الحرب الثانية على لبنان 2006، وهو ما سبب توترا للمستوطنين في هذه المنطقة.ونقلت الصحيفة على لسان بعض سكان مناطق الشمال الإسرائيلي أنهم يشعرون بالقلق ويسري فيهم شعور لم يسبق منذ العام 2006، حينما أطلق "حزب الله" اللبناني الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية إبان الحرب على لبنان.وذكرت الصحيفة أن هيئة الطيران المدني الإسرائيلية قررت إغلاق مطارات هضبة الجولان السورية المحتلة، خاصة روش بينا وكريات شمونا، فضلا عن إغلاق أماكن طائرات الطيارات الصغيرة، ما بين كل من كرميئيل وهضبة الجولان.وأفادت الصحيفة بأن منطقة صفد في الشمال الإسرائيلي شهدت تحليق ما يزيد عن خمس طائرات هليكوبتر بهدف البحث عن حطام أو شظايا الطائرة دون طيار اللبنانية التي انطلقت من الداخل اللبناني نحو الداخل الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، موضحا أن هذا الأمر يشبه حالة الشعور بالحرب.وكان الجيش الإسرائيلي قد أقر بعدم عثوره على شظايا أو حطام الطائرة دون طيار التي انطلقت من لبنان، قبل قليل، إلى داخل البلاد.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه مع تسلل طائرة دون طيار لبنانية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، ورغم استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الحالات، فإن تل أبيب أطلقت صاروخا من القبة الحديدية لاعتراض الطائرة اللبنانية.وأكدت القناة العبرية أن قوات ومقاتلات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمل مكثف من أجل مسح المنطقة الحدودية مع لبنان، بحثا عن شظايا طائرة دون طيار انطلقت من داخل لبنان باتجاه الأجواء الإسرائيلية.وشددت القناة على أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا عاجلا في الحادث، خاصة مع انقطاع الاتصال بالرادار مع الطائرة دون طيار اللبنانية.للمزيد: إطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل... والجيش يتحركولم تكتف القناة العبرية بذلك، بل أوضحت أن الجيش الإسرائيلي ينظر مع المستوى السياسي في تل أبيب في كيفية الرد على مثل هذا التدخل من لبنان، ولن يقف عند رد الفعل، باعتبار أن الأمر حساس للغاية.وبحسب شهود عيان ل"سبوتنيك"، تشهد الأجواء جنوبي لبنان، تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية، في حين أن الهدوء يعم الجانب اللبناني. ويذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أسقط يوم أمس طائرة "درون" وبحسب أدرعي "دخلت أيضا من لبنان".وكانت كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي قد أجرت تدريبات منذ أسبوع، لمحاكاة حرب على الجبهة الشمالية ضد "حزب الله" اللبناني.

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, لبنان, إسرائيل