https://arabic.sputniknews.com/20220218/7-أعراض-بولية-لسرطان-البروستاتا-1058824742.html
7 أعراض بولية لسرطان البروستاتا
7 أعراض بولية لسرطان البروستاتا
سيصاب واحد من كل ثمانية رجال في المملكة المتحدة بسرطان البروستاتا في حياته، سيعيش حوالي 78% منهم لمدة 10 سنوات أو أكثر، لكن فرصك في البقاء على قيد الحياة تعتمد... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T16:22+0000
2022-02-18T16:22+0000
2022-02-18T16:22+0000
السرطان
الصحة
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وسرطان البروستاتا ليس له أعراض إلى حد كبير، ولكن يجب أن تبحث عن أعراض بولية معينة، بحسب express.يرجع السبب في عدم وجود أعراض واضحة للمرض، كونه يبدأ عادة في النمو في الجزء الخارجي من البروستاتا حيث لا يضغط على الإحليل.والإحليل هو ذلك الأنبوب المتصل بالمثانة والذي يسمح بتدفق البول إلى خارج الجسم.لذلك لن تكون قادرا على اكتشاف المرض حتى يتطور سرطان البروستاتا وينمو بشكل كبير بما يكفي للضغط على الإحليل.إذا لاحظت تغيرات في طريقة التبول، فمن المرجح أن يكون تضخم البروستاتا أكثر من سرطان البروستاتا ولكن لا يزال من المهم فحص الأعراض.يعاني الكثير من الرجال من هذه الأعراض الخفيفة على مدار سنوات عديدة ولا يفعلون شيئا حيالها، ولكن من الضروري أن تطلب المشورة الطبية والاختبار.إذا كان لديك أي من الأعراض السبعة التالية، يجب أن تتحدث مع طبيبك على الفور:صعوبة التبولانخفاض القوة في مجرى البولدم في البولدم في السائل المنويآلام العظامفقدان الوزن غير المبررالضعف الجنسيقد تتطور الأعراض عندما ينتشر الورم السرطاني من البروستاتا إلى مناطق أخرى من الجسم لتشمل بما في ذلك آلام الظهر وآلام الورك أو آلام الحوض.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/علامة-تحدث-أثناء-الليل-تشير-إلى-الإصابة-بالسرطان-1050767425.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السرطان, الصحة
7 أعراض بولية لسرطان البروستاتا
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سيصاب واحد من كل ثمانية رجال في المملكة المتحدة بسرطان البروستاتا في حياته، سيعيش حوالي 78% منهم لمدة 10 سنوات أو أكثر، لكن فرصك في البقاء على قيد الحياة تعتمد إلى حد كبير على التشخيص المبكر.
وسرطان البروستاتا ليس له أعراض إلى حد كبير، ولكن يجب أن تبحث عن أعراض بولية معينة، بحسب express
.
يرجع السبب في عدم وجود أعراض واضحة للمرض، كونه يبدأ عادة في النمو في الجزء الخارجي من البروستاتا حيث لا يضغط على الإحليل.
والإحليل هو ذلك الأنبوب المتصل بالمثانة والذي يسمح بتدفق البول إلى خارج الجسم.
لذلك لن تكون قادرا على اكتشاف المرض حتى يتطور سرطان البروستاتا وينمو بشكل كبير بما يكفي للضغط على الإحليل.
إذا لاحظت تغيرات في طريقة التبول، فمن المرجح أن يكون تضخم البروستاتا
أكثر من سرطان البروستاتا ولكن لا يزال من المهم فحص الأعراض.
يعاني الكثير من الرجال من هذه الأعراض الخفيفة على مدار سنوات عديدة ولا يفعلون شيئا حيالها، ولكن من الضروري أن تطلب المشورة الطبية والاختبار.
21 نوفمبر 2021, 16:57 GMT
إذا كان لديك أي من الأعراض السبعة التالية، يجب أن تتحدث مع طبيبك على الفور:
انخفاض القوة في مجرى البول
قد تتطور الأعراض عندما ينتشر الورم السرطاني من البروستاتا إلى مناطق أخرى من الجسم لتشمل بما في ذلك آلام الظهر وآلام الورك أو آلام الحوض.