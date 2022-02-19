https://arabic.sputniknews.com/20220219/أحلام-تكشف-لأول-مرة-ماذا-أهدتها-ابنة-الملك-سلمان-في-موسم-الرياض-فيديو-1058849553.html
أحلام تكشف لأول مرة ماذا أهدتها ابنة الملك سلمان في موسم الرياض... فيديو
أحلام تكشف لأول مرة ماذا أهدتها ابنة الملك سلمان في موسم الرياض... فيديو
كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن الهدية التي تلقتها من ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ظهورها في جلسات العاذرية في موسم الرياض في السعودية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:23+0000
2022-02-19T09:23+0000
2022-02-19T09:23+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت أحلام، في حديث صحفي، إن "الأميرة حصة بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، هي مَن أهدتها إطلالتها التي ظهرت بها في جلسات العاذرية خلال موسم الرياض في السعودية"، مؤكدة أنها هي مَن "اختارت التطريز والثوب النجدي".وتابعت: "أبي أشكرك طال عمرك، أنا والأميرة حصة صديقات عمر من أكثر من 26 سنة، حبت أن تكون إطلالتي هي إطلالة نجدية، أنا كثير عجبتني وأتمنى تكون عجبتكم كلكم".وكانت الفنانة الإماراتية أحلام نشرت تغريدة في صفحتها الرسمية على "تويتر"، لتوضيح الصور المنتشرة لسيدة قيل إنها للأميرة حصة ابنة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.وأعادت أحلام نشر تغريدة للناشطة السعودية نورة الشعبان تقول فيها إن الصور المنتشرة للأميرة حصة تعود لها وكتبت: "وإذ أتشرف بمعرفة سموها الكريم، إلا أنني لازلت أستغرب استمرار الذباب الإلكتروني استخدام صوري الشخصية (منشورات ومقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي) على أنها للأميرة حصة ولابد وأن يكون لهذا السلوك مآرب أخرى!؟".وأحيت أحلام، في جلسات العاذرية في موسم الرياض، المقام حاليا في المملكة العربية السعودية، حفلا يوم الخميس الماضي، بمشاركة الفنان عبد الله الرويشد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
أحلام تكشف لأول مرة ماذا أهدتها ابنة الملك سلمان في موسم الرياض... فيديو
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كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن الهدية التي تلقتها من ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ظهورها في جلسات العاذرية في موسم الرياض في السعودية.
وقالت أحلام
، في حديث صحفي، إن "الأميرة حصة بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، هي مَن أهدتها إطلالتها التي ظهرت بها في جلسات العاذرية خلال موسم الرياض في السعودية"، مؤكدة أنها هي مَن "اختارت التطريز والثوب النجدي".
وتابعت: "أبي أشكرك طال عمرك، أنا والأميرة حصة صديقات عمر من أكثر من 26 سنة، حبت أن تكون إطلالتي هي إطلالة نجدية، أنا كثير عجبتني وأتمنى تكون عجبتكم كلكم".
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام نشرت تغريدة في صفحتها الرسمية على "تويتر"، لتوضيح الصور المنتشرة لسيدة قيل إنها للأميرة حصة
ابنة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وأعادت أحلام نشر تغريدة للناشطة السعودية نورة الشعبان تقول فيها إن الصور المنتشرة للأميرة حصة تعود لها وكتبت: "وإذ أتشرف بمعرفة سموها الكريم، إلا أنني لازلت أستغرب استمرار الذباب الإلكتروني استخدام صوري الشخصية (منشورات ومقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي) على أنها للأميرة حصة ولابد وأن يكون لهذا السلوك مآرب أخرى!؟".
وأحيت أحلام، في جلسات العاذرية في موسم الرياض
، المقام حاليا في المملكة العربية السعودية، حفلا يوم الخميس الماضي، بمشاركة الفنان عبد الله الرويشد.