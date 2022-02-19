https://arabic.sputniknews.com/20220219/أصوات-الانفجارات-تسمع-من-ضواحي-دونيتسك-1058880376.html
مراسل "سبوتنيك" أصوات انفجارات تسمع الآن من ضواحي دونيتسك
مراسل "سبوتنيك" أصوات انفجارات تسمع الآن من ضواحي دونيتسك
ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن أصوات انفجارات تسمع الآن من ضواحي جمهورية دونيتسك (المعلنة من جانب واحد). 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T21:37+0000
2022-02-19T21:37+0000
2022-02-19T21:43+0000
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وقال المراسل: "في الوقت الحالي، تسمع أصوات الانفجارات بوضوح من ضواحي دونيتسك، ولا توجد معلومات رسمية من السلطات أو مكتب تمثيل الجمهورية حول هذا الأمر حتى الآن".واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
مراسل "سبوتنيك" أصوات انفجارات تسمع الآن من ضواحي دونيتسك
21:37 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 21:43 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن أصوات انفجارات تسمع الآن من ضواحي جمهورية دونيتسك (المعلنة من جانب واحد).
وقال المراسل: "في الوقت الحالي، تسمع أصوات الانفجارات بوضوح من ضواحي دونيتسك، ولا توجد معلومات رسمية من السلطات أو مكتب تمثيل الجمهورية حول هذا الأمر حتى الآن".
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.