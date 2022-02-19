https://arabic.sputniknews.com/20220219/أكبر-شركة-طيران-ألمانية-تعلن-تعليق-رحلاتها-إلى-كييف--1058863529.html
أكبر شركة طيران ألمانية تعلن تعليق رحلاتها إلى كييف
أكبر شركة طيران ألمانية تعلن تعليق رحلاتها إلى كييف
أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية من وإلى كييف. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:37+0000
2022-02-19T14:37+0000
2022-02-19T14:37+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الشركة في بيان: "ينطبق هذا على جميع الرحلات الجوية من يوم الاثنين 21 إلى 28 فبراير(شباط) 2022".وأضافت أنها تراقب الوضع باستمرار وستقرر استئناف الرحلات الجوية في وقت لاحق.وفي وقت سابق، أجلت شركة الطيران المجرية المنخفضة التكلفة Wizz Air موعد استئناف 16 مسارا من أوكرانيا وسط الحديث عن غزو روسي مزعوم، وهو ما فعلته أيضا شركة الطيران الهولندية KLM التي قررت، اليوم السبت، وقف رحلاتها إلى أوكرانيا فورا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
أكبر شركة طيران ألمانية تعلن تعليق رحلاتها إلى كييف
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أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية من وإلى كييف.
وقالت الشركة في بيان
: "ينطبق هذا على جميع الرحلات الجوية من يوم الاثنين 21 إلى 28 فبراير(شباط) 2022".
وأضافت أنها تراقب الوضع باستمرار وستقرر استئناف الرحلات الجوية في وقت لاحق.
وفي وقت سابق، أجلت شركة الطيران المجرية المنخفضة التكلفة Wizz Air موعد استئناف 16 مسارا من أوكرانيا وسط الحديث عن غزو روسي مزعوم، وهو ما فعلته أيضا شركة الطيران الهولندية KLM التي قررت، اليوم السبت، وقف رحلاتها إلى أوكرانيا فورا.