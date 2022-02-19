https://arabic.sputniknews.com/20220219/أمريكا-تدرس-إطلاق-سراح-نصف-سجناء-غوانتانامو-1058866323.html
أمريكا تدرس إطلاق سراح نصف سجناء غوانتانامو
أمريكا تدرس إطلاق سراح نصف سجناء غوانتانامو
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق سراح نصف سجناء معتقل غوانتانامو، في خطوة تقول تقارير صحفية إنها ربما تمهد الطريق لإغلاقه. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:24+0000
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وتقول وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية بدأت تمهيد الطريق لإطلاق سجناء غوانتانامو بهدوء.ولفتت إلى أن فريقا من الخبراء يضم عسكريين ومسؤولين في الأجهزة الاستخبارية توصلوا إلى أن أكثر من نصف سجناء غوانتانامو البالغ عددهم 39 سجينا، يمكن إطلاقهم.وبحسب الوكالة، فإن الفريق المختص بمراجعة وضع سجناء غوانتانامو، يرى أنه يمكن إرسال من يتم إطلاقهم إلى بلادهم أو حتى إلى دولة أخرى.ولفتت الوكالة إلى أن من يتم الحديث عنهم محتجزون دون أي تهم في غوانتانامو، مشيرة إلى أنه تم رفض العديد من القرارات بشأن السجناء خلال السنوات الماضية، بينما لم يتم إطلاق إلا سجين واحد العام الماضي.وتتعرض الإدارة الأمريكية لانتقادات واسعة من المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان بسبب عدم اتخاذ خطوات ملموسة لإغلاق معتقل غوانتانامو، الذي أصبح مركزا لمعتقلي تنظيم "القاعدة" الإرهابي عقب هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول عام 2001.
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https://arabic.sputniknews.com/20210805/75-نائبا-أمريكيا-يطالبون-بايدن-بإغلاق-سجن-غوانتانامو-فورا-1049776243.html
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أمريكا تدرس إطلاق سراح نصف سجناء غوانتانامو
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تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق سراح نصف سجناء معتقل غوانتانامو، في خطوة تقول تقارير صحفية إنها ربما تمهد الطريق لإغلاقه.
وتقول وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية بدأت تمهيد الطريق لإطلاق سجناء غوانتانامو
بهدوء.
ولفتت إلى أن فريقا من الخبراء يضم عسكريين ومسؤولين في الأجهزة الاستخبارية توصلوا إلى أن أكثر من نصف سجناء غوانتانامو
البالغ عددهم 39 سجينا، يمكن إطلاقهم.
وبحسب الوكالة، فإن الفريق المختص بمراجعة وضع سجناء غوانتانامو، يرى أنه يمكن إرسال من يتم إطلاقهم إلى بلادهم أو حتى إلى دولة أخرى.
11 سبتمبر 2021, 10:40 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن من يتم الحديث عنهم محتجزون دون أي تهم في غوانتانامو، مشيرة إلى أنه تم رفض العديد من القرارات بشأن السجناء خلال السنوات الماضية، بينما لم يتم إطلاق إلا سجين واحد العام الماضي.
وتتعرض الإدارة الأمريكية لانتقادات واسعة من المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان بسبب عدم اتخاذ خطوات ملموسة لإغلاق معتقل
غوانتانامو، الذي أصبح مركزا لمعتقلي تنظيم "القاعدة" الإرهابي عقب هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول عام 2001.