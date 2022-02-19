https://arabic.sputniknews.com/20220219/أمين-عام-الناتو-يعترف-روسيا-تعرف-أننا-لن-نقبل-مطالبها-الأمنية-1058854622.html
أمين عام الناتو يعترف: روسيا تعرف أننا لن نقبل مطالبها الأمنية
أمين عام الناتو يعترف: روسيا تعرف أننا لن نقبل مطالبها الأمنية
اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن المطالب الأمنية الروسية لا يمكن للناتو أن يقبل بها. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T11:07+0000
2022-02-19T11:07+0000
2022-02-19T11:07+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وحسب "رويترز"، فإن تصريحات ينس تعد "اعترافا نادرا لم تشهده الدبلوماسية" في مثل تلك الصراعات من قبل.وقال ينس: "موسكو تطرح مطالب أمنية يعرف الكرملين أن الناتو لا يمكن أن يفي بها أبدًا".تصريحات الأمين العام لحلف شمال الاطلسي جاءت خلال كلمته اليوم السبت، أمام مؤتمر ميونخ للأمن.وقال: "بعثت برسالة إلى سيرغي لافروف، أول أمس الخميس، عرضت فيها الاستعداد لإجراء المزيد من المحادثات لنزع فتيل صراع محتمل في أوكرانيا".وأكد: "حثيت لافروف على الموافقة على مزيد من المحادثات في شكل مجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا الذي اجتمع في يناير/ كانون الثاني لمناقشة دعوات موسكو للحلفاء لسحب قواتها من أوروبا الشرقية بشكل رسمي".وقال: "نشعر بقلق بالغ لأننا نرى أنهم يواصلون التعزيز ويواصلون الاستعداد، ولم نشهد في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة مثل هذا التركيز الكبير للقوات الجاهزة للقتال".وتصاعدت حدة المواجهات بين واشنطن وحلفائها الغربيين وبين روسيا، وذلك على خلفية مزاعم بوجود غزو روسي وشيك لأوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو نفيا قطعيا، مؤكدة أنها تطالب بضمانات أمنية على رأسها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الناتو-لا-وضوح-أو-يقين-حتى-الآن-حول-نوايا-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1058768039.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الناتو, أخبار أوكرانيا
أمين عام الناتو يعترف: روسيا تعرف أننا لن نقبل مطالبها الأمنية
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اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن المطالب الأمنية الروسية لا يمكن للناتو أن يقبل بها.
وحسب "رويترز"، فإن تصريحات ينس تعد "اعترافا نادرا لم تشهده الدبلوماسية" في مثل تلك الصراعات
من قبل.
وقال ينس: "موسكو تطرح مطالب أمنية يعرف الكرملين أن الناتو لا يمكن أن يفي بها أبدًا".
تصريحات الأمين العام لحلف شمال الاطلسي جاءت خلال كلمته اليوم السبت، أمام مؤتمر ميونخ للأمن.
كما أكد ينس أنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عرض فيها استعداد الحلف لإجراء المزيد من المحادثات مع روسيا.
وقال: "بعثت برسالة إلى سيرغي لافروف، أول أمس الخميس، عرضت فيها الاستعداد لإجراء المزيد من المحادثات لنزع فتيل صراع محتمل في أوكرانيا".
وأكد: "حثيت لافروف على الموافقة على مزيد من المحادثات في شكل مجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا الذي اجتمع في يناير/ كانون الثاني لمناقشة دعوات موسكو للحلفاء لسحب قواتها من أوروبا الشرقية بشكل رسمي".
لكن ينس استدرك، قائلا: "لا توجد مؤشرات على انسحاب روسي من حدود أوكرانيا -على الرغم من تأكيد روسيا هذا الأسبوع أنها بدأت في سحب قواتها - وأن خطر نشوب صراع حقيقي مع استمرار الحشد العسكري لموسكو قائم".
وقال: "نشعر بقلق بالغ لأننا نرى أنهم يواصلون التعزيز ويواصلون الاستعداد، ولم نشهد في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة مثل هذا التركيز الكبير للقوات الجاهزة للقتال".
وتصاعدت حدة المواجهات بين واشنطن وحلفائها الغربيين
وبين روسيا، وذلك على خلفية مزاعم بوجود غزو روسي وشيك لأوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو نفيا قطعيا، مؤكدة أنها تطالب بضمانات أمنية على رأسها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.