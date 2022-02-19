https://arabic.sputniknews.com/20220219/أمين-عام-الناتو-يعترف-روسيا-تعرف-أننا-لن-نقبل-مطالبها-الأمنية-1058854622.html

أمين عام الناتو يعترف: روسيا تعرف أننا لن نقبل مطالبها الأمنية

أمين عام الناتو يعترف: روسيا تعرف أننا لن نقبل مطالبها الأمنية

اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن المطالب الأمنية الروسية لا يمكن للناتو أن يقبل بها. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T11:07+0000

2022-02-19T11:07+0000

2022-02-19T11:07+0000

الناتو

أخبار أوكرانيا

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وحسب "رويترز"، فإن تصريحات ينس تعد "اعترافا نادرا لم تشهده الدبلوماسية" في مثل تلك الصراعات من قبل.وقال ينس: "موسكو تطرح مطالب أمنية يعرف الكرملين أن الناتو لا يمكن أن يفي بها أبدًا".تصريحات الأمين العام لحلف شمال الاطلسي جاءت خلال كلمته اليوم السبت، أمام مؤتمر ميونخ للأمن.وقال: "بعثت برسالة إلى سيرغي لافروف، أول أمس الخميس، عرضت فيها الاستعداد لإجراء المزيد من المحادثات لنزع فتيل صراع محتمل في أوكرانيا".وأكد: "حثيت لافروف على الموافقة على مزيد من المحادثات في شكل مجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا الذي اجتمع في يناير/ كانون الثاني لمناقشة دعوات موسكو للحلفاء لسحب قواتها من أوروبا الشرقية بشكل رسمي".وقال: "نشعر بقلق بالغ لأننا نرى أنهم يواصلون التعزيز ويواصلون الاستعداد، ولم نشهد في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة مثل هذا التركيز الكبير للقوات الجاهزة للقتال".وتصاعدت حدة المواجهات بين واشنطن وحلفائها الغربيين وبين روسيا، وذلك على خلفية مزاعم بوجود غزو روسي وشيك لأوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو نفيا قطعيا، مؤكدة أنها تطالب بضمانات أمنية على رأسها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

https://arabic.sputniknews.com/20220217/الناتو-لا-وضوح-أو-يقين-حتى-الآن-حول-نوايا-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1058768039.html

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الناتو, أخبار أوكرانيا