عربي
"مدة العملية 5 أيام"...استخبارات جمهورية دونيتسك تحصل على خطة هجوم القوات الأوكرانية
https://arabic.sputniknews.com/20220219/أمين-عام-الناتو-يعترف-روسيا-تعرف-أننا-لن-نقبل-مطالبها-الأمنية-1058854622.html
أمين عام الناتو يعترف: روسيا تعرف أننا لن نقبل مطالبها الأمنية
أمين عام الناتو يعترف: روسيا تعرف أننا لن نقبل مطالبها الأمنية
اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن المطالب الأمنية الروسية لا يمكن للناتو أن يقبل بها. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T11:07+0000
2022-02-19T11:07+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/06/1044550619_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_af73e7f1618bba8e282d719eb3c293ce.jpg
وحسب "رويترز"، فإن تصريحات ينس تعد "اعترافا نادرا لم تشهده الدبلوماسية" في مثل تلك الصراعات من قبل.وقال ينس: "موسكو تطرح مطالب أمنية يعرف الكرملين أن الناتو لا يمكن أن يفي بها أبدًا".تصريحات الأمين العام لحلف شمال الاطلسي جاءت خلال كلمته اليوم السبت، أمام مؤتمر ميونخ للأمن.وقال: "بعثت برسالة إلى سيرغي لافروف، أول أمس الخميس، عرضت فيها الاستعداد لإجراء المزيد من المحادثات لنزع فتيل صراع محتمل في أوكرانيا".وأكد: "حثيت لافروف على الموافقة على مزيد من المحادثات في شكل مجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا الذي اجتمع في يناير/ كانون الثاني لمناقشة دعوات موسكو للحلفاء لسحب قواتها من أوروبا الشرقية بشكل رسمي".وقال: "نشعر بقلق بالغ لأننا نرى أنهم يواصلون التعزيز ويواصلون الاستعداد، ولم نشهد في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة مثل هذا التركيز الكبير للقوات الجاهزة للقتال".وتصاعدت حدة المواجهات بين واشنطن وحلفائها الغربيين وبين روسيا، وذلك على خلفية مزاعم بوجود غزو روسي وشيك لأوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو نفيا قطعيا، مؤكدة أنها تطالب بضمانات أمنية على رأسها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الناتو-لا-وضوح-أو-يقين-حتى-الآن-حول-نوايا-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1058768039.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/06/1044550619_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_92fab0efa280c1dde88b3127cb189417.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو, أخبار أوكرانيا

أمين عام الناتو يعترف: روسيا تعرف أننا لن نقبل مطالبها الأمنية

11:07 GMT 19.02.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
تابعنا عبرGoogle news
اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن المطالب الأمنية الروسية لا يمكن للناتو أن يقبل بها.
وحسب "رويترز"، فإن تصريحات ينس تعد "اعترافا نادرا لم تشهده الدبلوماسية" في مثل تلك الصراعات من قبل.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الناتو في بروكسل، بلجيكا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
"الناتو": لا وضوح أو يقين حتى الآن حول نوايا روسيا بشأن أوكرانيا
17 فبراير, 14:30 GMT
وقال ينس: "موسكو تطرح مطالب أمنية يعرف الكرملين أن الناتو لا يمكن أن يفي بها أبدًا".
تصريحات الأمين العام لحلف شمال الاطلسي جاءت خلال كلمته اليوم السبت، أمام مؤتمر ميونخ للأمن.

كما أكد ينس أنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عرض فيها استعداد الحلف لإجراء المزيد من المحادثات مع روسيا.

وقال: "بعثت برسالة إلى سيرغي لافروف، أول أمس الخميس، عرضت فيها الاستعداد لإجراء المزيد من المحادثات لنزع فتيل صراع محتمل في أوكرانيا".
وأكد: "حثيت لافروف على الموافقة على مزيد من المحادثات في شكل مجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا الذي اجتمع في يناير/ كانون الثاني لمناقشة دعوات موسكو للحلفاء لسحب قواتها من أوروبا الشرقية بشكل رسمي".

لكن ينس استدرك، قائلا: "لا توجد مؤشرات على انسحاب روسي من حدود أوكرانيا -على الرغم من تأكيد روسيا هذا الأسبوع أنها بدأت في سحب قواتها - وأن خطر نشوب صراع حقيقي مع استمرار الحشد العسكري لموسكو قائم".

وقال: "نشعر بقلق بالغ لأننا نرى أنهم يواصلون التعزيز ويواصلون الاستعداد، ولم نشهد في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة مثل هذا التركيز الكبير للقوات الجاهزة للقتال".
وتصاعدت حدة المواجهات بين واشنطن وحلفائها الغربيين وبين روسيا، وذلك على خلفية مزاعم بوجود غزو روسي وشيك لأوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو نفيا قطعيا، مؤكدة أنها تطالب بضمانات أمنية على رأسها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала