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https://arabic.sputniknews.com/20220219/أوكرانيا-تنفي-مسؤوليتها-عن-سقوط-قذائف-داخل-الأراضي-الروسية-1058864684.html
أوكرانيا تنفي مسؤوليتها عن سقوط قذائف داخل الأراضي الروسية
أوكرانيا تنفي مسؤوليتها عن سقوط قذائف داخل الأراضي الروسية
نفت كييف، اليوم السبت، مسؤوليتها عن سقوط قذائف أوكرانية داخل الأراضي الروسية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:55+0000
2022-02-19T14:55+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر": "نفند بحزم جميع الاتهامات الموجهة بشأن سقوط قذائف أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية".وأكد أن "أوكرانيا لم تفتح أبدا أي نيران من هذا القبيل"، مضيفا: "ندعو إلى تحقيق دولي فوري ونزيه في الأحداث التي تناقلتها وسائل الإعلام الروسية".وفي وقت سابق من اليوم، كشفت تقارير إعلامية عن انفجار قذيفتين أطلقتا من أوكرانيا، في مقاطعة روستوف الروسية، قرب الحدود بين الدولتين.وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك.
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أخبار أوكرانيا, روسيا

أوكرانيا تنفي مسؤوليتها عن سقوط قذائف داخل الأراضي الروسية

14:55 GMT 19.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYYتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYY
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نفت كييف، اليوم السبت، مسؤوليتها عن سقوط قذائف أوكرانية داخل الأراضي الروسية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر": "نفند بحزم جميع الاتهامات الموجهة بشأن سقوط قذائف أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية".
وأكد أن "أوكرانيا لم تفتح أبدا أي نيران من هذا القبيل"، مضيفا: "ندعو إلى تحقيق دولي فوري ونزيه في الأحداث التي تناقلتها وسائل الإعلام الروسية".
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت تقارير إعلامية عن انفجار قذيفتين أطلقتا من أوكرانيا، في مقاطعة روستوف الروسية، قرب الحدود بين الدولتين.
وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك.
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خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
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