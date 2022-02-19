https://arabic.sputniknews.com/20220219/أوكرانيا-تنفي-مسؤوليتها-عن-سقوط-قذائف-داخل-الأراضي-الروسية-1058864684.html
أوكرانيا تنفي مسؤوليتها عن سقوط قذائف داخل الأراضي الروسية
أوكرانيا تنفي مسؤوليتها عن سقوط قذائف داخل الأراضي الروسية
نفت كييف، اليوم السبت، مسؤوليتها عن سقوط قذائف أوكرانية داخل الأراضي الروسية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:55+0000
2022-02-19T14:55+0000
2022-02-19T14:55+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر": "نفند بحزم جميع الاتهامات الموجهة بشأن سقوط قذائف أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية".وأكد أن "أوكرانيا لم تفتح أبدا أي نيران من هذا القبيل"، مضيفا: "ندعو إلى تحقيق دولي فوري ونزيه في الأحداث التي تناقلتها وسائل الإعلام الروسية".وفي وقت سابق من اليوم، كشفت تقارير إعلامية عن انفجار قذيفتين أطلقتا من أوكرانيا، في مقاطعة روستوف الروسية، قرب الحدود بين الدولتين.وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
أوكرانيا تنفي مسؤوليتها عن سقوط قذائف داخل الأراضي الروسية
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نفت كييف، اليوم السبت، مسؤوليتها عن سقوط قذائف أوكرانية داخل الأراضي الروسية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر": "نفند بحزم جميع الاتهامات الموجهة بشأن سقوط قذائف أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية".
وأكد أن "أوكرانيا لم تفتح أبدا أي نيران من هذا القبيل"، مضيفا: "ندعو إلى تحقيق دولي فوري ونزيه في الأحداث التي تناقلتها وسائل الإعلام الروسية".
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت تقارير إعلامية عن انفجار
قذيفتين أطلقتا من أوكرانيا، في مقاطعة روستوف الروسية، قرب الحدود بين الدولتين.
وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك.