https://arabic.sputniknews.com/20220219/إصابة-وزير-الزراعة-الإسرائيلي-بكورونا-قبل-ساعات-من-سفره-إلى-دبي-1058876176.html
إصابة وزير الزراعة الإسرائيلي بكورونا قبل ساعات من سفره إلى دبي
إصابة وزير الزراعة الإسرائيلي بكورونا قبل ساعات من سفره إلى دبي
أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا، ما سيمنعه من المشاركة في مؤتمر دولي بدبي. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T19:03+0000
2022-02-19T19:03+0000
2022-02-19T19:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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وقال فورير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سيفتتح الأسبوع الدولي للزراعة غدا في دبي والذي دُعيت إليه للتوقيع على مجموعة واسعة من الاتفاقيات جنبا إلى جنب مع اجتماعات مع نظرائي من جميع أنحاء العالم، بدوني".وتابع: "لسوء الحظ تم تشخيص إصابتي بكورونا وستمثل مكاني مديرة مكتبي نعما كوفمان فاس، بينما سأكون أنا في حجر صحي".وفورير هو عاشر وزير إسرائيلي يصاب بكورونا منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، سبقه في ذلك وزراء الداخلية أيليت شاكيد، والعدل جدعون ساعر، والاتصالات يوعاز هنديل، والدفاع بيني غانتس، والخارجية يائير لابيد، والمالية أفيغدور ليبرمان، والأمن الداخلي عومر بارليف، والثقافة حيلي تروبر، والإسكان زئيف إلكين.وأمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 12562 إسرائيليا بكورونا، وهذا هو أقل معدل إصابات يومي منذ الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا
إصابة وزير الزراعة الإسرائيلي بكورونا قبل ساعات من سفره إلى دبي
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أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا، ما سيمنعه من المشاركة في مؤتمر دولي بدبي.
وقال فورير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سيفتتح الأسبوع الدولي للزراعة غدا في دبي والذي دُعيت إليه للتوقيع على مجموعة واسعة من الاتفاقيات جنبا إلى جنب مع اجتماعات مع نظرائي من جميع أنحاء العالم، بدوني".
وتابع: "لسوء الحظ تم تشخيص إصابتي بكورونا وستمثل مكاني مديرة مكتبي نعما كوفمان فاس، بينما سأكون أنا في حجر صحي".
وفورير هو عاشر وزير إسرائيلي يصاب بكورونا منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، سبقه في ذلك وزراء الداخلية أيليت شاكيد
، والعدل جدعون ساعر، والاتصالات يوعاز هنديل، والدفاع بيني غانتس، والخارجية يائير لابيد، والمالية أفيغدور ليبرمان، والأمن الداخلي عومر بارليف، والثقافة حيلي تروبر، والإسكان زئيف إلكين.
وأمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 12562 إسرائيليا بكورونا، وهذا هو أقل معدل إصابات يومي منذ الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي.