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https://arabic.sputniknews.com/20220219/إعلام-إسرائيل-فشلت-اقتصاديا-أمام-الطائرة-المسيرة-لـحزب-الله-بالأرقام-1058876862.html
إعلام: إسرائيل فشلت اقتصاديا أمام الطائرة المسيرة لـ"حزب الله"... بالأرقام
إعلام: إسرائيل فشلت اقتصاديا أمام الطائرة المسيرة لـ"حزب الله"... بالأرقام
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن فشل إسرائيلي واضح أمام الطائرة المسيرة التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية لمدة 40 دقيقة،... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T19:41+0000
2022-02-19T19:41+0000
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أخبار حزب الله
إسرائيل
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وذكرت صحيفة كالكاليست العبرية، مساء اليوم السبت، أن طائرات إف 16 وطائرات هليكوبتر أباتشي، ومعهما صواريخ اعتراضية من المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" كلها لم تنجح في اعتراض طائرة دون طيار تابعة لـ"حزب الله"، تمكنت من التسلل إلى إسرائيل من لبنان.وأكدت الصحيفة أن إسرائيل قد سجلت فشلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد، منادية بشراء وسائل اعتراض مُتاحة ورخيصة، خاصة وأن تكلفة الطائرات المقاتلة والمروحيات الإسرائيلية مرتفعة جدا، موضحة أن رحلة الساعة الواحدة للطائرة المقاتلة F-16 في سلاح الجو الأمريكي، تبلغ نحو 22000 دولار.وتبلغ تكلفة رحلة مروحية هليكوبتر أباتشي في الجيش الأمريكي، نحو 4000 دولار، كما تبلغ تكلفة كل صاروخ دفاعي من المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" نحو 50000 دولار.وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان له، أمس الجمعة، أنه "أطلق الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".للمزيد: إعلام: إسرائيل تشهد حدثا هو الأول منذ الحرب الثانية على لبنان 2006وأكد أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران العسكري الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/وسط-تهديدات-بالرد-إسرائيل-تعلن-فشلها-في-العثور-على-حطام-المسيرة-اللبنانية-1058812199.html
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العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل

إعلام: إسرائيل فشلت اقتصاديا أمام الطائرة المسيرة لـ"حزب الله"... بالأرقام

19:41 GMT 19.02.2022
© AFP 2022 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AFP 2022 / -
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن فشل إسرائيلي واضح أمام الطائرة المسيرة التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية لمدة 40 دقيقة، دون تدميرها.
وذكرت صحيفة كالكاليست العبرية، مساء اليوم السبت، أن طائرات إف 16 وطائرات هليكوبتر أباتشي، ومعهما صواريخ اعتراضية من المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" كلها لم تنجح في اعتراض طائرة دون طيار تابعة لـ"حزب الله"، تمكنت من التسلل إلى إسرائيل من لبنان.
طائرة دون طيار صينية من نوع Wing Loong II - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
وسط تهديدات بالرد... إسرائيل تعلن فشلها في العثور على حطام المسيرة اللبنانية
أمس, 12:52 GMT
وأكدت الصحيفة أن إسرائيل قد سجلت فشلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد، منادية بشراء وسائل اعتراض مُتاحة ورخيصة، خاصة وأن تكلفة الطائرات المقاتلة والمروحيات الإسرائيلية مرتفعة جدا، موضحة أن رحلة الساعة الواحدة للطائرة المقاتلة F-16 في سلاح الجو الأمريكي، تبلغ نحو 22000 دولار.
وتبلغ تكلفة رحلة مروحية هليكوبتر أباتشي في الجيش الأمريكي، نحو 4000 دولار، كما تبلغ تكلفة كل صاروخ دفاعي من المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" نحو 50000 دولار.
وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان له، أمس الجمعة، أنه "أطلق الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".
للمزيد: إعلام: إسرائيل تشهد حدثا هو الأول منذ الحرب الثانية على لبنان 2006
وأكد أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".
بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران العسكري الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.
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