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https://arabic.sputniknews.com/20220219/إعلام-الناتو-ينقل-موظفيه-من-مكتبه-في-كييف-إلى-لفوف-1058864838.html
إعلام: "الناتو" ينقل موظفيه من مكتبه في كييف إلى لفوف
إعلام: "الناتو" ينقل موظفيه من مكتبه في كييف إلى لفوف
أفادت صحيفة "فيردينس غانغ" النرويجية أن حلف شمال الأطلسي أغلق مكتبه مؤقتًا في العاصمة الأوكرانية كييف، وقام بنقل موظفيه إلى لفوف (مدينة أوكرانية) وبروكسل. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:58+0000
2022-02-19T14:58+0000
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وقالت الصحيفة المعروفة بشكل مختصر تحت اسم "VG" نقلاً عن ممثل الناتو: "يراقب الناتو والدول الأعضاء فيه الوضع عن كثب، ويقيّمونه ويتخذون جميع الاحتياطات اللازمة".وأضاف الممثل: "تعتبر سلامة موظفينا أولوية، ولهذا السبب يتم نقلهم إلى لفوف وبروكسل".وتابع موضحا: "بالتالي، لا تزال مكاتب الناتو في أوكرانيا تعمل".ويذكر المنشور أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا نقلت سفاراتها من كييف إلى لفوف. لم تفعل النرويج ذلك بعد، لكنها تراقب الوضع.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: "الناتو" ينقل موظفيه من مكتبه في كييف إلى لفوف

14:58 GMT 19.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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أفادت صحيفة "فيردينس غانغ" النرويجية أن حلف شمال الأطلسي أغلق مكتبه مؤقتًا في العاصمة الأوكرانية كييف، وقام بنقل موظفيه إلى لفوف (مدينة أوكرانية) وبروكسل.
وقالت الصحيفة المعروفة بشكل مختصر تحت اسم "VG" نقلاً عن ممثل الناتو: "يراقب الناتو والدول الأعضاء فيه الوضع عن كثب، ويقيّمونه ويتخذون جميع الاحتياطات اللازمة".
وأضاف الممثل: "تعتبر سلامة موظفينا أولوية، ولهذا السبب يتم نقلهم إلى لفوف وبروكسل".
وتابع موضحا: "بالتالي، لا تزال مكاتب الناتو في أوكرانيا تعمل".
ويذكر المنشور أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا نقلت سفاراتها من كييف إلى لفوف. لم تفعل النرويج ذلك بعد، لكنها تراقب الوضع.
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