https://arabic.sputniknews.com/20220219/إيرانتحويل-دبابة-تي-55-إلى-راجمة-1058852068.html

إيران...تحويل دبابة "تي-55" إلى راجمة

إيران...تحويل دبابة "تي-55" إلى راجمة

شاركت الدبابات السوفيتية "تي-55" في العديد من الصراعات العسكرية، كان أحدها الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T10:16+0000

2022-02-19T10:16+0000

2022-02-19T10:16+0000

رصد عسكري

إيران

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ومن المثير للاهتمام أن هذه المركبات القتالية كانت في القوات البرية للقوات المسلحة لكلا البلدين. صحيح، إذا كانت هذه الدبابات تشكل الجزء الأكبر من القوات في العراق، فإن الإيرانيين تحت حكم الشاه اشتروا عددًا قليلا نسبيًا من "تي-55" من الاتحاد السوفيتي، مع التركيز على المعدات المصنعة في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة.بدأت الجمهورية الإسلامية خلال المعارك تواجه صعوبات كبيرة في توريد قطع الغيار وتوافر المعدات الصالحة للخدمة بعد أن وقعت تحت العقوبات الدولية.ساعدت مشتريات الأسلحة في السوق السوداء، وشحنات الحلفاء غير الرسمية، والعديد من الغنائم التي تركها العدو في العمليات الهجومية ضد فرق صدام الغازية. كان هناك الكثير من دبابات تي-55 التي تم الاستيلاء عليها بحيث شكلت لواء دبابات.نظرًا للضرر الذي حدث، لم تكن جميع الدبابات المهجورة مناسبة للاستخدام في الغرض المقصود منها. ومع ذلك، كان لمثل هذه الدبابات خيارات للاستخدام القتالي. على سبيل المثال، في إحدى النسخ، قرروا تثبيت نظام التوجيه من قاذفات الصواريخ بي إم-21. علاوة على ذلك، كان عدد الأنظمة رقما قياسيا - ستين، أكثر بعشرين من راجمات "غراد".تم استخدام راجمات الصواريخ الثقيلة المصنعة هذه على الفور في المعركة - في أبريل ومايو 1982، خلال عملية بيت المقدس واسعة النطاق، والتي كان الهدف منها تحرير مدينة خرمشهر الساحلية.وبحسب ذكريات المشاركين، فقد اصطدمت مركبة القتال هذه بالدبابات المتقدمة والمدرعات الأخرى التابعة لأحد كتائب العدو. نتيجة لذلك، تكبدت القوات التي حاولت الهجوم المضاد خسائر كبيرة وأجبرت على التراجع. على ما يبدو، تضررت هذه الراجمات أيضًا، حيث لم تعد هناك إشارات إلى مشاركتها في معارك أخرى، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.

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رصد عسكري, إيران