https://arabic.sputniknews.com/20220219/الإليزيه-ماكرون-يبذل-قصارى-جهده-لتجنب-اندلاع-صراع-كبير-في-أوكرانيا-ومستعد-لزيارة-روسيا-مجددا-1058881471.html
الإليزيه: ماكرون يبذل قصارى جهده لتجنب اندلاع صراع كبير في أوكرانيا ومستعد لزيارة روسيا مجددا
الإليزيه: ماكرون يبذل قصارى جهده لتجنب اندلاع صراع كبير في أوكرانيا ومستعد لزيارة روسيا مجددا
قال قصر الإليزيه، ليل السبت/الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبذل قصارى جهده لتجنب اندلاع صراع كبير في أوكرانيا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأضاف الإليزيه في بيان، "ماكرون يبذل كل الجهود الممكنة والضرورية لتجنب صراع كبير... رئيس الجمهورية سيتحمل أي مخاطر للحفاظ على الاستقرار والسلام في أوروبا".تأتي تصريحات ماكرون بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي أبلغ فيها الرئيس الفرنسي أنه لا يريد "الرد على استفزازات" روسيا.وأضاف زيلينسكي، أنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاقم الوضع في دونباس وسبل التهدئة الفورية والتسوية السياسية والدبلوماسية.واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/زيلينسكي-ناقشت-مع-ماكرون-الوضع-فى-دونباس-وسبل-التهدئة-1058879407.html
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الإليزيه: ماكرون يبذل قصارى جهده لتجنب اندلاع صراع كبير في أوكرانيا ومستعد لزيارة روسيا مجددا
22:28 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 22:38 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
قال قصر الإليزيه، ليل السبت/الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبذل قصارى جهده لتجنب اندلاع صراع كبير في أوكرانيا.
وأضاف الإليزيه في بيان، "ماكرون يبذل كل الجهود الممكنة والضرورية لتجنب صراع كبير
... رئيس الجمهورية سيتحمل أي مخاطر للحفاظ على الاستقرار والسلام في أوروبا".
وتابع البيان، "إذا تطلب ذلك زيارة مرة أخرى (إلى روسيا) ، فإنه سيفعل ذلك".
تأتي تصريحات ماكرون بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي أبلغ فيها الرئيس الفرنسي أنه لا يريد "الرد على استفزازات" روسيا.
وأضاف زيلينسكي، أنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاقم الوضع في دونباس وسبل التهدئة الفورية والتسوية السياسية والدبلوماسية.
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.