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الإمارات تدعو لاستمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون
الإمارات تدعو لاستمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر ضرورة استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T10:32+0000
2022-02-19T10:32+0000
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وقال الجابر في إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن ضمان أمن الطاقة يتطلب استمرار الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لسنوات مقبلة، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشار الجابر إلى ضرورة إدراك أن التحول في قطاع الطاقة لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها. يذكر أن الجابر يشغل أيضا منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تدعو لاستمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون

10:32 GMT 19.02.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliسلطان بن أحمد الجابر
سلطان بن أحمد الجابر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر ضرورة استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج.
وقال الجابر في إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن ضمان أمن الطاقة يتطلب استمرار الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لسنوات مقبلة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
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وأشار الجابر إلى ضرورة إدراك أن التحول في قطاع الطاقة لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها.
يذكر أن الجابر يشغل أيضا منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
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