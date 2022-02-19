https://arabic.sputniknews.com/20220219/الإمارات-تدعو-لاستمرار-الاستثمار-في-النفط-والغاز-الأقل-كثافة-في-انبعاثات-الكربون-1058853213.html
الإمارات تدعو لاستمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون
الإمارات تدعو لاستمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر ضرورة استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T10:32+0000
2022-02-19T10:32+0000
2022-02-19T10:32+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104506/93/1045069361_0:179:3002:1868_1920x0_80_0_0_ed4d422a3580dd08a648ca9dfb7768f9.jpg
وقال الجابر في إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن ضمان أمن الطاقة يتطلب استمرار الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لسنوات مقبلة، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشار الجابر إلى ضرورة إدراك أن التحول في قطاع الطاقة لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها. يذكر أن الجابر يشغل أيضا منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/تصريح-لوزير-الطاقة-السعودي-من-الإمارات-يثير-تفاعلا-واسعا-1050717942.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104506/93/1045069361_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_2a49ef0e11bac85332bd3f3ff7bab3db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تدعو لاستمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون
تابعنا عبر
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر ضرورة استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج.
وقال الجابر في إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن ضمان أمن الطاقة يتطلب استمرار الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لسنوات مقبلة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
16 نوفمبر 2021, 10:21 GMT
وأشار الجابر إلى ضرورة إدراك أن التحول في قطاع الطاقة لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها.
يذكر أن الجابر يشغل أيضا منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.