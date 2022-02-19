https://arabic.sputniknews.com/20220219/البنك-الدولي-يستعد-لتمويل-مشروعات-أوكرانية-بقيمة-350-مليون-دولار-1058876367.html

البنك الدولي يستعد لتمويل مشروعات أوكرانية بقيمة 350 مليون دولار

البنك الدولي يستعد لتمويل مشروعات أوكرانية بقيمة 350 مليون دولار

أعلن البنك الدولي أنه يستعد لصرف 350 مليون دولار لصالح أوكرانيا، والتي سينظر فيها مجلس إدارة البنك في نهاية مارس/ آذار، كجزء من خطة تمويلية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T19:33+0000

2022-02-19T19:33+0000

2022-02-19T19:33+0000

أخبار أوكرانيا

تمويل

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جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة البنك الدولي، اليوم السبت، بحسب وكالة "رويترز".وخلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، اليوم، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن المجموعة ستواصل دعم الشعب والاقتصاد الأوكرانيين من أجل توفير احتياجات التمويل قصيرة وطويلة المدى.وذكر البيان أن مالباس ناقش مع زيلينسكي في ميونيخ الألمانية المشروعات المخطط لها في أوكرانيا بما في ذلك كفاءة الطاقة، والبنية التحتية والسكك الحديدية، وفرص العمل.وقال البيان إن التمويلات الأولية من البنك سيتبعها المزيد من دعم الميزانية والمزيد من الإصلاحات التي تشمل مجالات الطاقة والمناخ.ويوم الاثنين، قال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إنهما نقلا بشكل مؤقت جزءا من الموظفين من أوكرانيا وسط تصاعد المخاوف من التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220219/الخارجية-الإسرائيلية-التصعيد-في-أوكرانيا-يمكن-أن-يكون-سريعا-وصعبا-1058871752.html

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