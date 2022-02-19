https://arabic.sputniknews.com/20220219/البنك-الدولي-يستعد-لتمويل-مشروعات-أوكرانية-بقيمة-350-مليون-دولار-1058876367.html
البنك الدولي يستعد لتمويل مشروعات أوكرانية بقيمة 350 مليون دولار
البنك الدولي يستعد لتمويل مشروعات أوكرانية بقيمة 350 مليون دولار
أعلن البنك الدولي أنه يستعد لصرف 350 مليون دولار لصالح أوكرانيا، والتي سينظر فيها مجلس إدارة البنك في نهاية مارس/ آذار، كجزء من خطة تمويلية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T19:33+0000
2022-02-19T19:33+0000
2022-02-19T19:33+0000
أخبار أوكرانيا
تمويل
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جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة البنك الدولي، اليوم السبت، بحسب وكالة "رويترز".وخلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، اليوم، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن المجموعة ستواصل دعم الشعب والاقتصاد الأوكرانيين من أجل توفير احتياجات التمويل قصيرة وطويلة المدى.وذكر البيان أن مالباس ناقش مع زيلينسكي في ميونيخ الألمانية المشروعات المخطط لها في أوكرانيا بما في ذلك كفاءة الطاقة، والبنية التحتية والسكك الحديدية، وفرص العمل.وقال البيان إن التمويلات الأولية من البنك سيتبعها المزيد من دعم الميزانية والمزيد من الإصلاحات التي تشمل مجالات الطاقة والمناخ.ويوم الاثنين، قال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إنهما نقلا بشكل مؤقت جزءا من الموظفين من أوكرانيا وسط تصاعد المخاوف من التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/الخارجية-الإسرائيلية-التصعيد-في-أوكرانيا-يمكن-أن-يكون-سريعا-وصعبا-1058871752.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, تمويل
البنك الدولي يستعد لتمويل مشروعات أوكرانية بقيمة 350 مليون دولار
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أعلن البنك الدولي أنه يستعد لصرف 350 مليون دولار لصالح أوكرانيا، والتي سينظر فيها مجلس إدارة البنك في نهاية مارس/ آذار، كجزء من خطة تمويلية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة البنك الدولي، اليوم السبت، بحسب وكالة "رويترز".
وخلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلنسكي، اليوم، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن المجموعة ستواصل دعم الشعب والاقتصاد الأوكرانيين من أجل توفير احتياجات التمويل قصيرة وطويلة المدى.
وذكر البيان أن مالباس ناقش مع زيلينسكي في ميونيخ الألمانية المشروعات المخطط لها في أوكرانيا بما في ذلك كفاءة الطاقة، والبنية التحتية والسكك الحديدية، وفرص العمل.
وقال البيان إن التمويلات الأولية من البنك سيتبعها المزيد من دعم الميزانية والمزيد من الإصلاحات التي تشمل مجالات الطاقة والمناخ.
ويوم الاثنين، قال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إنهما نقلا بشكل مؤقت جزءا من الموظفين من أوكرانيا وسط تصاعد المخاوف من التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية.